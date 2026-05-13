【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはアニメ制作
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、かつてのアニメ制作現場を支えた素材、乗り物の運転には欠かせない重要なパーツ、そして最近街中でよく見かける便利なシステムという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□が
あく□□
□□ふれじ
ヒント：背景の上に重ねてキャラクターを描く透明なシート、自動車の速度を上げるために踏み込むペダル、そして店員を介さず自分でお会計を行う仕組みを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「せる」を入れると、次のようになります。
せるが（セル画）
あくせる（アクセル）
せるふれじ（セルフレジ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、かつてのアニメ制作に欠かせなかった透明な絵、車の運転に必須なパーツ、そして最近街中でよく見かける会計システムを組み合わせました。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、かつてのアニメ制作現場を支えた素材、乗り物の運転には欠かせない重要なパーツ、そして最近街中でよく見かける便利なシステムという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
あく□□
□□ふれじ
ヒント：背景の上に重ねてキャラクターを描く透明なシート、自動車の速度を上げるために踏み込むペダル、そして店員を介さず自分でお会計を行う仕組みを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：せる正解は「せる」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せる」を入れると、次のようになります。
せるが（セル画）
あくせる（アクセル）
せるふれじ（セルフレジ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、かつてのアニメ制作に欠かせなかった透明な絵、車の運転に必須なパーツ、そして最近街中でよく見かける会計システムを組み合わせました。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)