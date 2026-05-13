◆第７２回エンプレス杯・Ｊｐｎ２（５月１３日、川崎競馬場・ダート２１００メートル、良）

上半期の古馬牝馬ダート中長距離女王決定戦杯が行われ、ヒロイン候補８頭（ＪＲＡ５、南関東２、笠松１）で争われた。昨年に続く連覇を狙った、松山弘平騎手騎乗で１番人気のテンカジョウ（牝５歳、栗東・岡田稲男厩舎、父サンダースノー）は２着で連覇を逃した。

道中で３番手に上がる積極点なレース運び。最後の直線で抜け出したが、ゴール前でメモリアカフェに差されて１馬身差をつけられた。

牡馬相手だった前走の川崎記念は７着。牝馬同士で巻き返しを期したが、ダートグレード競走５勝目はならなかった。

勝ったのは、クリストフ・ルメール騎手騎乗で２番人気のメモリアカフェ（牝４歳、美浦・柄崎将寿厩舎、父ナダル）で、勝ち時計は２分１６秒１。３着には５番人気のレイナデアルシーラ（田口貫太騎手）が入った。

松山弘平騎手（テンカジョウ＝２着）「スタート良くしっかり流れに乗れて、道中のリズムも良かったです。上がっていきたいタイミングでいけて、直線で手前を替えてからもしっかり伸びてくれましたが、勝ち馬が思った以上にすごい脚で強かったです」

田口貫太騎手（レイナデアルシーラ＝３着）「いいリズムで逃げられて、たんたんと自分のペースで運べました。勝った馬は強かったけど、いい競馬はできたし、この馬も力をつけていると思います」