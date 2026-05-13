カツオの藁焼きに長期熟成のスイートポテト、とろけるわらび餅も…。全国各地の「自慢の味」が勢ぞろいした物産展が、鹿児島市の山形屋で始まりました。

きょう13日から始まった「夏のうまいもの大会」。会場には暑くなってきた今の時期に食べたい「ご当地グルメ」がずらり。4回目の今年は、23都道府県からおよそ700品が並びます。

全国各地から集まった50社のうち、13社が初出店。会場を盛り上げます。

高知からやってきたのは、旬のハツガツオを使った「藁焼き鰹のたたき」。職人が丁寧に仕上げた、脂ののった初鰹は塩で味わうのが高知流です。（高知・四万十生産「土佐藁焼き鰹のたたき」100グラム税込1199円）

愛知からは、名店の「手羽先唐揚」。甘辛いタレとピリッと辛いスパイスが食欲をそそります。（愛知・風来坊「元祖手羽先唐揚二人前」（10本入）税込1485円）

スイーツでは、京都から贅沢な「スイートポテト」。長期熟成したさつまいもは、ねっとり濃厚なおいしさです。（京都・京都芋屋芋と野菜「超極蜜スイートポテト」税込1080円）

こちらは香川からは老舗の「わらびもち」。とろける食感が人気です。その味は・・・？（香川・松風庵かねすえ「特製名菓わらび餅」税込1301円）

「ぷるっぷるでこれは衝撃。やわらかいけどコシがある、独特の食感でおいしいです！」

このほか、鳥取産のベニズワイガニなどの海鮮やA5ランクの神戸牛のステーキを贅沢に盛り付けた弁当なども並び、訪れた人たちは全国を旅行するような気分で買い物を楽しんでいました。

（買い物客）「いっぱい買った（GWは）ずっと仕事だったので、どこも行っていない。（旅行に）今行っている感じ」

「夏のうまいもの大会」は今月19日まで開かれています。

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