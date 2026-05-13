本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
5/13（水）
EUR/USD
1.1615（5.91億ユーロ）
1.1650（7.34億ユーロ）
1.1700（9.03億ユーロ）
1.1710（7.42億ユーロ）
1.1725（8.21億ユーロ）
1.1805（5.51億ユーロ）
1.1900（17.0億ユーロ）
USD/JPY
156.75（6.81億ドル）
157.00（16.0億ドル）
158.00（10.0億ドル）
159.50（19.0億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1700、1.1710、1.1725に中規模設定が集中している。このゾーンでのマグネット効果が想定される。
ドル円は157.00、158.00など近いポイントに大規模設定が観測される。
5/13（水）
EUR/USD
1.1615（5.91億ユーロ）
1.1650（7.34億ユーロ）
1.1700（9.03億ユーロ）
1.1710（7.42億ユーロ）
1.1725（8.21億ユーロ）
1.1805（5.51億ユーロ）
1.1900（17.0億ユーロ）
USD/JPY
156.75（6.81億ドル）
157.00（16.0億ドル）
158.00（10.0億ドル）
159.50（19.0億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1700、1.1710、1.1725に中規模設定が集中している。このゾーンでのマグネット効果が想定される。
ドル円は157.00、158.00など近いポイントに大規模設定が観測される。