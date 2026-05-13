高市首相が実現を目指す「給付付き税額控除」をめぐり、超党派の社会保障国民会議の実務者会議に13日、「税額控除と給付を組み合わせるのではなく、所得に応じた給付に一本化してはどうか」などとする、今後の議論の「たたき台」が示されました。

13日の会議では、国民会議のもとに設置された「実務者会議」や「有識者会議」での議論をふまえ、政府側から今後の議論のたたき台が示されました。

この中では、政策目的について、

▼税や社会保険料の負担が大きい現役世代の中低所得者層の負担軽減

▼手取りを増やすことによる就労促進

の2点を示したほか、支援の対象については個人単位を原則とする方向性が示されました。

一方、制度の方向性については、「特に引き続き議論が必要」としながらも、「税額控除と給付の組み合わせは制度が複雑となる。こうした観点や、事務の効率化を図る観点から、税額控除と給付を組み合わせるのではなく、所得に応じた給付に一本化してはどうか」との論点が示されました。

実務者会議の座長を務める自民党の小野寺税調会長は会議後、「政策目的や支援の単位については、おおむね異なる意見はなかった」と述べ各党の方向性が一致したとの認識を示しました。

一方で、支援の対象の具体的な基準や支援額を決めるための考え方については、引き続き議論が必要だとの認識を示しました。

実務者会議は来週20日に会議を開き、引き続き議論する予定です。