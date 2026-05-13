　本日の日経平均株価は、好業績銘柄を中心に買いが優勢となり、前日比529円高の6万3272円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は60社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、通期業績･配当予想を上方修正したオークネット <3964> [東証Ｐ]、ＭＳＣＩの新規採用で買いが優勢となった古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、三井金属 <5706> [東証Ｐ]、経営統合の基本合意｢取締役会で決定｣と開示した三十三フィナンシャルグループ <7322> [東証Ｐ]など。そのほか、オーエスジー <6136> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1879> 新日本建　　　東Ｐ　建設業
<1945> 東京エネシス　東Ｐ　建設業
<2674> ハードオフ　　東Ｐ　小売業
<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品
<3105> 日清紡ＨＤ　　東Ｐ　電気機器
<3132> マクニカＨＤ　東Ｐ　卸売業
<3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東Ｐ　小売業
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4004> レゾナック　　東Ｐ　化学

<4047> 関電化　　　　東Ｐ　化学
<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4272> 日化薬　　　　東Ｐ　化学
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学
<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ　東Ｐ　ガラス土石製品

<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5801> 古河電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<5992> 中発条　　　　東Ｓ　金属製品
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6134> ＦＵＪＩ　　　東Ｐ　機械
<6136> ＯＳＧ　　　　東Ｐ　機械

<6264> マルマエ　　　東Ｐ　機械
<6278> ユニオンツル　東Ｐ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6479> ミネベア　　　東Ｐ　電気機器
<6480> トムソン　　　東Ｐ　機械
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6570> 共和コーポ　　東Ｓ　サービス業
<6800> ヨコオ　　　　東Ｐ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ　　東Ｐ　電気機器

<7120> ＳＨＩＮＫＯ　東Ｓ　卸売業
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7490> 日新商　　　　東Ｓ　卸売業
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<7826> フルヤ金属　　東Ｐ　その他製品
<7936> アシックス　　東Ｐ　その他製品
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業

<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<8359> 八十二長野　　東Ｐ　銀行業
<8368> 百五銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ　　東Ｐ　保険業
<9412> スカＪＳＡＴ　東Ｐ　情報・通信業
<9906> 藤井産業　　　東Ｓ　卸売業

株探ニュース