本日の【上場来高値更新】 オークネット、古河電など60銘柄
本日の日経平均株価は、好業績銘柄を中心に買いが優勢となり、前日比529円高の6万3272円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は60社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、通期業績･配当予想を上方修正したオークネット <3964> [東証Ｐ]、ＭＳＣＩの新規採用で買いが優勢となった古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、三井金属 <5706> [東証Ｐ]、経営統合の基本合意｢取締役会で決定｣と開示した三十三フィナンシャルグループ <7322> [東証Ｐ]など。そのほか、オーエスジー <6136> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1879> 新日本建 東Ｐ 建設業
<1945> 東京エネシス 東Ｐ 建設業
<2674> ハードオフ 東Ｐ 小売業
<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ 電気機器
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ 卸売業
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4004> レゾナック 東Ｐ 化学
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4272> 日化薬 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ 非鉄金属
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<5992> 中発条 東Ｓ 金属製品
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6570> 共和コーポ 東Ｓ サービス業
<6800> ヨコオ 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<7120> ＳＨＩＮＫＯ 東Ｓ 卸売業
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7490> 日新商 東Ｓ 卸売業
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7936> アシックス 東Ｐ その他製品
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
<9906> 藤井産業 東Ｓ 卸売業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、通期業績･配当予想を上方修正したオークネット <3964> [東証Ｐ]、ＭＳＣＩの新規採用で買いが優勢となった古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、三井金属 <5706> [東証Ｐ]、経営統合の基本合意｢取締役会で決定｣と開示した三十三フィナンシャルグループ <7322> [東証Ｐ]など。そのほか、オーエスジー <6136> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1879> 新日本建 東Ｐ 建設業
<1945> 東京エネシス 東Ｐ 建設業
<2674> ハードオフ 東Ｐ 小売業
<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ 電気機器
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ 卸売業
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4004> レゾナック 東Ｐ 化学
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4272> 日化薬 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ 非鉄金属
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<5992> 中発条 東Ｓ 金属製品
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6570> 共和コーポ 東Ｓ サービス業
<6800> ヨコオ 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<7120> ＳＨＩＮＫＯ 東Ｓ 卸売業
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7490> 日新商 東Ｓ 卸売業
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7936> アシックス 東Ｐ その他製品
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 保険業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
<9906> 藤井産業 東Ｓ 卸売業
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