バンダイナムコHD、通期決算を発表 「ガンダム」売上高が一気に約1000億円増で2543億円に【IP別の一覧あり】
バンダイナムコホールディングスは13日、2026年3月期（25年4月1日〜26年3月31日）の通期連結決算を発表した。
【画像】バンダイナムコHD IP別売上高（グループ全体／国内トイホビー）の詳細
それによると、売上高1兆3482億4600万円（前期比8.6％増）、営業利益1895億1700万円（同5.2％増）、経常利益2019億2300万円（同8.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益1406億5100万円（同8.8％増）と、増収増益となった。
特に、ガンダムシリーズの新作映像作品『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のヒット、大阪・関西万博での『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』出展などの盛り上がりが寄与した。
決算短信の補足資料では、IP別売上高（グループ全体）を公表。「機動戦士ガンダム」が2543億円（前期は1535億円）と約1000億円増を記録した。
「ウルトラマン」は96億円（前期は140億円）、「仮面ライダー」は297億円（同307億円）、「スーパー戦隊・PROJECT R.E.D」は70億円（同64億円）、「DRAGON BALL」は1380億円（同1906億円）、「NARUTO」は257億円（同269億円）、「プリキュア」は93億円（同79億円）、「ONE PIECE」は1393億円（同1395億円）だった。
【画像】バンダイナムコHD IP別売上高（グループ全体／国内トイホビー）の詳細
それによると、売上高1兆3482億4600万円（前期比8.6％増）、営業利益1895億1700万円（同5.2％増）、経常利益2019億2300万円（同8.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益1406億5100万円（同8.8％増）と、増収増益となった。
決算短信の補足資料では、IP別売上高（グループ全体）を公表。「機動戦士ガンダム」が2543億円（前期は1535億円）と約1000億円増を記録した。
「ウルトラマン」は96億円（前期は140億円）、「仮面ライダー」は297億円（同307億円）、「スーパー戦隊・PROJECT R.E.D」は70億円（同64億円）、「DRAGON BALL」は1380億円（同1906億円）、「NARUTO」は257億円（同269億円）、「プリキュア」は93億円（同79億円）、「ONE PIECE」は1393億円（同1395億円）だった。
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