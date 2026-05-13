Chevonが、新曲「Capretto」を本日配信リリースした。

タイトルの「Capretto」はイタリア語で「仔山羊の肉」を意味しており、過去にリリースした楽曲の歌詞の一部が随所に散りばめられている。メジャーデビューを経た「Chevon」（＝成熟した山羊の肉を意味する）のスケールの大きさ、そして今までを背負ってこれからをつくっていく決意が表現された1曲に仕上がったという。

さらに、同日20時にはYouTubeにてMVもプレミア公開された。MVにもあちこちにギミックが隠れているとのことなので、ぜひチェックしてみてほしい。

◾️＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊＞ 2026年5月22日（金）/ 23日（土）Zepp Nagoya ※SOLD OUT

2026年5月30日（土）/ 31日（日）Zepp Sapporo ※SOLD OUT

2026年6月13日（土）/ 14日（日）Zepp Fukuoka ※SOLD OUT

2026年6月24日（水）/ 25日（木）Zepp Osaka Bayside ※SOLD OUT

2026年9月13日（日）横浜アリーナ ※SOLD OUT ◆＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊 - 日本武道館-』＞

2026年12月20日（日）/ 21日（月）日本武道館

OPEN17:30 START18:30

全席指定（通常チケット）\8,800-

全席指定（デジタルフォトチケット） \11,000 一般発売｜2026 年6月20日（土）10:00〜 ▼チケットURL

https://w.pia.jp/t/chevon-tour2026/

◾️メジャー1stアルバム『三者山羊』（読み：サンシャサンヨウ）

発売日：2026年4月8日（水）

購入：https://Chevon.lnk.to/0408_CD

FC盤購入：https://fanicon.net/fancommunities/5894 ○通常盤（CD）

\3,300（税込）

同梱内容:CD ○LIVE盤（CD+Blu-ray）

\7,244（税込）

Blu-ray：2025.11.15 『よしなに全国編』Zepp Haneda公演 LIVE映像 16曲収録予定 ○MV盤（CD+Blu-ray）

\6,900（税込）

Blu-ray：Music Video 15曲収録 ○FC盤（CD+Blu-ray2枚+グッズファンクラブ限定商品（大きなしぇぼんくん人形））

\14,472（税込）

Blu-ray DISC1：

・Chevon Zepp ONE MAN TOUR .25 DUA･RHYTHM 2025.6.30 Zepp Haneda公演

・Chevon pre. よしなに 〜全国編〜 2025.11.15 Zepp Haneda公演

Blu-ray DISC2：Music Video 15曲収録予定。

グッズ：大きなしぇぼんくん人形 ▼CD収録内容 ※全形態共通

1.冥冥

2.さよならになりました

3.デイジー

4.さよなら、アイリーン

5.FLASH BACK!!!!!!!!

6.るてん

7.DUA･RHYTHM

8.B.O.A.T. ★リード曲

9.ハルキゲニア

10.菫

11.愛の轍

12.春の亡霊

13.銃電中 (2026 ver.) ▼CDショップ＆ECサイト購入者特典

＜流通盤（全3形態）＞

TOWER RECORDS：B2ポスター

HMV：缶バッチ

セブンネット：A4クリアファイル

Amazon：メガジャケ

汎用特典：ステッカー

音楽処：トレーディングカード（全3種）

その他CDショップ：ステッカー ＜FC盤＞

FCオフィシャルショップ購入特典：ミニトート

※FC盤のみ対象