MON7Aが、4月27日にリリースした3rdシングル「とめないで」のMVを公開した。

今作は、MON7Aが選出された「SPACE SHOWER NEW FORCE」とのコラボレーション作品で、先日幕を閉じた自身初のライブハウスツアー＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026″B→DASH!!”＞のドキュメンタリー映像で構成されており、監督はSeidai Takekoshiが担当した。MON7A自身もクリエイティブディレクション、共同監督、撮影を担当しており、映像でも彼のクリエイティビティが十二分に発揮された作品が完成したという。

「とめないで」は、4月4日のツアー初日・仙台公演から未発表新曲としてアンコールで披露されていた楽曲で、MVではライブの模様はもちろん、楽屋オフショットや移動中の様子など、全国5カ所の旅の思い出を詰め込んだ内容になっているとのことだ。

楽曲は、これまでの作品に引き続きサウンドプロデュースを釣俊輔が手がけるほか、二家本亮介（B）、河村吉宏（Dr）、門脇大輔ストリングス（Strings）、そして2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」でも参加している真壁陽平（G）と再タッグを組み、MON7A史上最速の疾走感溢れる高速ドラムンベース曲に仕上がったという。なお、ABC-MART「ゴールデンウィークセール」TV-CMソングに起用されており、4月24日から全国で放送されていた。

また「SPACE SHOWER NEW FORCE」は、スペースシャワーがこれまでに培ってきた放送・イベント・ライブハウス・レーベル・マネジメントなどの自社機能を横断的にフル活用し、スペースシャワーが選出したニューカマーアーティストの魅力を年間を通じて多角的に届ける取り組みのこと。今後も音楽ファンに発信する新たなプロジェクトとして展開していく。

◾️MON7Aドラマ初出演／『タツキ先生は甘すぎる！』

※5/16（土）Huluオリジナルストーリー、5/23（土）第7話、5/30（土）第8話に「三代川類役」として出演 出演者 町田啓太 松本穂香 藤本美貴 寺田心 三遊亭好楽 比嘉愛未 江口洋介

脚本 徳尾浩司

主題歌 「拍手喝采」 福山雅治（アミューズ／Polydor Records）

音楽 得田真裕

演出 鈴木勇馬

フリースクール監修 石井しこう

アートセラピー監修 浜端望美

企画協力 前田志門

プロデューサー 岩崎秀紀 秋元孝之 大護彰子

チーフプロデューサー 荻野哲弘

制作協力 オフィスクレッシェンド

製作著作 日本テレビ ▼WEB

公式サイト https://www.ntv.co.jp/tatsuki/

X https://x.com/tatsuki_ntv

Instagram https://www.instagram.com/tatsuki_ntv

TikTok https://www.tiktok.com/@tatsuki_ntv

◾️3rdシングル「とめないで」

2026年4月27日（月）リリース

配信：https://lnk.to/MON7A_tomenaide

※ABC-MART「ゴールデンウィークセール」TV-CMソング

◾️＜MATCH FES 2026「MON7Aと夜の遊園地」＞

2026年6月20日（土）西武園ゆうえんち

公式サイト：https://tinder.co.jp/

特設サイト：https://tinder.co.jp/matchfes2026/mon7a

◾️メジャー2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」

2026年3月7日（土）リリース

配信：https://lnk.to/MON7A_bnk

歌詞：https://www.uta-net.com/song/388786/