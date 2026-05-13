大東まみのが、新曲「Candy」を本日配信リリースし、MVを公開した。

6カ月連続リリースの第一弾となる本作は、「終わってしまった恋を、“甘くて少し苦い記憶”として抱きしめながら手放す」という思いをテーマに制作された楽曲だという。「“いい子”にしている女の子の、誰にも言えない本当の気持ちを歌う」というコンセプトのもと、”恋”と”愛”と”情”の違いがわからないまま大人になったという、難しい恋愛心情を描いたとのこと。

MVは、“大東まみの弾き語り動画”の空気感をそのまま映像作品へと拡張しており、東京の街を舞台に、ギター1本を抱えながら歌う姿を撮影。いつもの公園、新宿、お台場、東京駅など実際の街並みの中で歌唱することで、SNSショート動画で支持を集めてきた“大東まみらしさ”を1本のMVとして再構築したという。

https://youtu.be/QYydm_9ZvkQ

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◾️大東まみ コメント

2025年はほぼ毎日SNSにカバー動画を投稿していて、いつもその撮影をしている公園から東京のいろんな場所を練り歩きました。

6ヶ月連続配信リリースを通じて、このMVみたいに大東まみの音楽があなたの街まで届きますように！

余談ですが、人混みを避けるために深夜1時に家を出発して撮影しては移動を繰り返し、終わる頃には夜7時になっていました、、、！

超ハードだったーー！！笑

チームのみんなで頑張って作ったMV、ぜひたくさん見てください！！

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◾️その他リリース情報

「リフレイン」

2026年3月4日（水）配信リリース

※日本女子サッカーリーグ 2026プレナスなでしこリーグ 公式テーマソング

配信：https://ssfuga.lnk.to/refrain 「アヒル」

2025年11月5日（水）配信リリース

配信：https://ssfuga.lnk.to/ahiru

◾️＜大東まみ 6ヶ月連続弾き語りワンマンシリーズ「交差点」＞

＜「交差点」vol.1＞

2026年5月24日（日）東京・原宿ストロボカフェ

Guest：宮崎一晴(クジラ夜の街) ＜「交差点」vol.2＞

2026年6月26日（金）東京・原宿ストロボカフェ

Guest：倉品翔(GOOD BYE APRIL) ＜「交差点」vol.3＞

2026年7月24日（金）東京・池尻大橋GOOD TEMPO

Guest：冨岡 愛 一般発売：5月2日（土）10:00〜

URL：https://eplus.jp/daitomami/

◾️その他ライブ情報

2026年6月6日（土）＜SAKAE SP-RING 2026＞

2026年8月15日（土）＜横浜・Augusta Camp 2026＞@ぴあアリーナMM