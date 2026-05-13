今すぐ【スタバ】で休憩ーーーッ！！「ベリー系スイーツ」食べて癒されよ♡
【スターバックス】から、ブルーベリーを使ったスイーツが登場しました。今回はベリーの彩りが豊かなチーズケーキとスコーンを紹介します。ほっとひと息つきたいときに味わいたくなりそうな「ベリー系スイーツ」に注目です。
華やかなブルーベリースイーツ
「ブルーベリーレアチーズケーキ」 \570（税込）
ブルーベリー果肉とレアチーズを組み合わせたチーズケーキ。紫と白のコントラストがきれいで、ショーケースでも目を引きそうなビジュアルです。色味が華やかなので、マイタンブラーやドリンクと並べて写真撮影を楽しむのもアリかも。ごろっとのったブルーベリーが印象的で、果肉感もしっかりと楽しめそうです。
マニアも気に入る新作スコーン
「ブルーベリースコーン」 \290（税込）
ブルーベリー果肉入りのスコーン。定番のチョコレートチャンクスコーンとは違った雰囲気を楽しめそうなビジュアルです。インスタグラマーの@j.u_u.n__starbucksさんも「最近のお気に入りはブルーベリースコーン」とコメントし、こちらのスイーツを気に入っている様子。期間限定ドリンクと合わせて、朝カフェや軽食感覚でも楽しめそうです。
ブルーベリーの彩りに気分が上がりそうなスタバのベリー系スイーツ、気になった人はぜひチェックしてみてください。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@paopa0n様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Aoi.S