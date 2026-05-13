今すぐ【スタバ】で休憩ーーーッ！！「ベリー系スイーツ」食べて癒されよ♡

【スターバックス】から、ブルーベリーを使ったスイーツが登場しました。今回はベリーの彩りが豊かなチーズケーキとスコーンを紹介します。ほっとひと息つきたいときに味わいたくなりそうな「ベリー系スイーツ」に注目です。

華やかなブルーベリースイーツ

「ブルーベリーレアチーズケーキ」 \570（税込）

ブルーベリー果肉とレアチーズを組み合わせたチーズケーキ。紫と白のコントラストがきれいで、ショーケースでも目を引きそうなビジュアルです。色味が華やかなので、マイタンブラーやドリンクと並べて写真撮影を楽しむのもアリかも。ごろっとのったブルーベリーが印象的で、果肉感もしっかりと楽しめそうです。

マニアも気に入る新作スコーン

「ブルーベリースコーン」 \290（税込）

ブルーベリー果肉入りのスコーン。定番のチョコレートチャンクスコーンとは違った雰囲気を楽しめそうなビジュアルです。インスタグラマーの@j.u_u.n__starbucksさんも「最近のお気に入りはブルーベリースコーン」とコメントし、こちらのスイーツを気に入っている様子。期間限定ドリンクと合わせて、朝カフェや軽食感覚でも楽しめそうです。

ブルーベリーの彩りに気分が上がりそうなスタバのベリー系スイーツ、気になった人はぜひチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@paopa0n様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Aoi.S