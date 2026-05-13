「ここ病院だよ！？」香水にハマった夫が起こした『最悪の異臭騒動』にブチ切れ！「想像力なさすぎ」

香水にハマり、無臭派の妻を「神経質」と鼻で笑う夫。家庭の平和のために鼻をふさいで耐えてきましたが、息子の入院先でついに堪忍袋の緒が切れて……？ 筆者の友人が、体験談を語ってくれました。

子供を味方につけ、私の苦痛を笑う夫

最近、夫が突然、香水にハマり始めました。お香のようなものから、柑橘系のバームまで。

私は鼻が敏感でもともと香水はつけない”無臭派”なのですが、それはお構いなし。

「またそんなにつけて」と私が顔をしかめても、夫は「神経質すぎるから」と鼻で笑うだけ。

「俺にとっては、これが最高のリラックスなんだから。必要なんだよ」と言い、「そんなにきつくないよな？」と、勝ち誇ったような顔で子どもに同意を求めます。

臭いが気にならない子どもたちは、「全然平気だよ」「そんなにくさくないよ」と答えます。

私が敏感なこともあって、子どもたちは嫌がっている素振りはありません。

私は夫の機嫌を損ねて家庭の空気を悪くしたくない一心で、「目を瞑って」ならぬ「鼻をふさいで」我慢していました。

息子の入院先であり得ないことが

そんなある日、小学生の息子が持病で入院することになりました。

連日の付き添いで私の疲労はピーク。今日は重要な検査結果を聞く日ということもあり、夫にも同席を頼みました。

「息子に何事もありませんように」

胸が張り裂けそうな思いで、夫と共に病院のエレベーターに乗り込み、病棟へと向かいました。