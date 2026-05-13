◆第７２回エンプレス杯・Ｊｐｎ２（５月１３日、川崎競馬場・ダート２１００メートル、良）

上半期の古馬牝馬ダート中長距離女王決定戦が行われ、ヒロイン候補８頭（ＪＲＡ５、南関東２、笠松１）で争われた。クリストフ・ルメール騎手騎乗で２番人気のメモリアカフェ（牝４歳、美浦・柄崎将寿厩舎、父ナダル）が勝利した。道中後方から２周目の向こう正面で位置取りを上げ、最後の直線で強烈な末脚を発揮。図ったように差し切ってダートグレード３勝目を挙げた。ルメール騎手を背に昨年の関東オークスを５馬身差で快勝した舞台で、前走の兵庫女王盃に続く２連勝となった。勝ち時計は２分１６秒１。なお、次走は馬の状態次第で決められる。

１馬身差の２着には１番人気のテンカジョウ（松山弘平騎手）、３着には逃げた５番人気のレイナデアルシーラ（田口貫太騎手）が入った。なお、４着は武豊騎手騎乗のプロミストジーン、５着は戸崎圭太騎手騎乗のアピーリングルックで、上位５着までをＪＲＡ勢が独占した。

クリストフ・ルメール騎手（メモリアカフェ＝１着）「ありがとうございます。レース前、勝つ自信がありました。前走すごくいい競馬をしてくれました。（今回も）大きなチャンスがあると思いました。パドックでいい状態だったので、前半であまり進んでいかなかったし、いいポジションを取れなかったけど、長い距離なので心配してなかった。いいリズムでいけたし、エンジンもパワーアップしてましたし、３、４コーナーで手応えよかったですから、直線でいつも通りの脚を使えると思いました。楽勝しました。すごい脚でした。関東オークスも２１００メートルでしたし、長い距離はまったく問題ないです。どこにいけるか分からないですけど、Ｇ１レベルを期待しています」

柄崎将寿調教師（メモリアカフェ＝１着） 「思ったより後ろからになったのでドキドキしたが、最後の脚は素晴らしかった。この１年で精神面の成長を感じる。まだ４歳なので、良さを崩さないように育てていきたい。石神助手と２人で付きっきりでやってきたので、本当にうれしい」