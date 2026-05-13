ふわふわで愛らしいワンコが見せた、あまりにも分かりやすい“激おこ顔”が反響を呼んでいます。焼肉を食べて帰宅した飼い主さんへ向けられた視線には、なんとも言えない圧が漂っていたそう。

投稿は24万再生を突破し、「売れっ子俳優犬になれるｗ」「ツンデレ」といったコメントが寄せられています。

【動画：焼肉を食べて帰った結果→いつもは可愛らしい顔の犬が…同じワンコとは思えない『まさかの表情』】

ニコニコ笑顔から一変

Instagramアカウント「shirokuma9038」に投稿されたのは、ビションフリーゼの「しろくま」ちゃんのお姿。3歳の元保護犬だというしろくまちゃんは、ふわふわで真っ白な被毛と豊かな表情が魅力的なワンコです。

とある日、しろくまちゃんは飼い主さんに頭を優しく撫でられ、とびきりの笑顔を見せていたといいます。口を大きく開けたニコニコ顔からは、嬉しそうな気持ちがそのまま伝わってくるよう。見ているだけで癒されるような姿に、ほっこりしてしまいます♡

焼肉帰りに鋭い視線

しかし、飼い主さんが外出先から帰宅すると、しろくまちゃんの雰囲気が一変。じっと見つめるその表情は、先ほどまでの笑顔とはまるで別犬のよう。口を閉じ、鋭い視線を向ける姿には独特の迫力も漂っていたそうです。

どうやら焼肉の匂いに気付いたようで、しろくまちゃんは床に座り込みながら無言の視線を送り続けていたのだとか。さらに顎を床につけて寝そべる場面では、飼い主さんと目を合わせないようにも見え、その分かりやすい反応に思わずクスッとしてしまいます。

撫でた瞬間に笑顔復活♡

そんな険しい空気をまとっていたしろくまちゃんでしたが、飼い主さんが顎の下を優しく撫でると状況が一変。先ほどまでの“激おこ顔”が嘘のように消え、再び満面の笑顔を見せてくれたそうです。

飼い主さんへの感情が、そのまま仕草に表れているかのようなしろくまちゃん。怒ったようなお顔も、嬉しそうな笑顔も、どちらも愛嬌たっぷり♡同じワンコとは思えない表情の変化は、多くの人の心を掴んだのでした。

話題となった投稿には「なんて表情豊かなのｗ」「撫で撫でで帳消し可愛すぎます♡」「メッチャ、怒ってますね～！」「絵に描いたようなツンデレ（笑）」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「shirokuma9038」では、しろくまちゃんの表情豊かな日常の様子が多数投稿されています。思わず笑顔になれる愛らしい姿をもっと見てみたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shirokuma9038」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。