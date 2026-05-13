犬が不安になってしまう『褒め方』５選

犬を褒めるとき、タイミングや対応を間違えると、かえって逆効果になることもあります。ここでは、犬が不安になってしまう褒め方をみていきましょう。

1.タイミングが遅い

褒めるべき出来事が起こった時、その場で褒めなければ犬に伝わりません。少しタイミングが遅れてしまうと、犬は何に対して褒められたのかわかりません。

また、タイミングによっては、「これに対して褒められたのかな？」と勘違いさせてしまい、その行動がエスカレートして問題行動につながる恐れも。褒めるタイミングには十分注意しましょう。

2.大袈裟すぎる褒め方

褒めるとき、なるべく伝わりやすいようにと大きな声を出したり、甲高い声で駆け寄ったりしていませんか。あまりにも大袈裟すぎる褒め方は、飼い主のその態度の急変具合に不安を感じる犬も多いです。

また、大袈裟に褒めることで犬の興奮を助長させてしまい、落ち着きのなさや問題行動につながることも。落ち着いた状態でも、表情や声のトーンで伝えることは可能だと覚えておきましょう。

3.拘束するように抱きしめる

犬を褒めるとき、「すごいねー！」とギュッと身体を抱きしめるように褒めていませんか。人間にとって、ハグは好意的な気持ちを表す手段の1つですが、犬にとっては「大きな人間に拘束されている」と捉えられがちです。

褒めるために良かれと思ってとった行動が、かえって愛犬を不安にさせてしまう恐れがあります。ハグではなく撫でたり声をかけたりして褒めましょう。

4.嫌がる部位を触りながら褒める

犬を褒めるとき、体に触れながら褒める方法は効果的です。しかし、触れている部位が犬にとって触られたくない場所だと、かえって不快な気持ちにさせてしまいます。

例えば、体の先端、特に口周りを触られることに抵抗感のある犬は多いです。犬が嫌がる部位ではなく、触られて嬉しい部位を撫でてあげましょう。

5.ルールに一貫性なく褒める

「ダメなこと」「良いこと」はきっちり一貫性を持って愛犬に教えるべきです。ルールに一貫性を持たず、その日の気分で同じ行動に対して違う対応をしていると、犬は褒められても不安になってしまいます。

「昨日はダメだったのに、今日は褒められた」「どっちを信じればいいのだろう」と不安になってしまい、情緒が乱れたり、信頼関係が揺らいでしまうこともあるでしょう。

犬に伝わる褒め方を改善するヒント

犬に伝わる褒め方へと改善するためには、以下のヒントを参考に、愛犬が「嬉しい！」と思えるような褒め方を意識しましょう。

短い言葉を用いて優しい声音と表情で褒める 首周りや背中などを優しく撫でながら褒める 出来事が起こった直後、あるいは最中に褒める ルールに一貫性を持つ ランダムでご褒美を使う

大袈裟すぎる対応をしなくとも、犬は声のトーンや表情、飼い主の行動（撫でるなど）から、感情を読み取る能力に長けています。これらを踏まえた上で、しっかりタイミングを見計らい、ルールに一貫性を持って褒めましょう。

まとめ

褒め方を間違えると、かえって犬を不安にさせてしまう恐れもあります。紹介したように、声のトーンや表情、撫でる部位などを意識しながら、時々ご褒美を添えて伝わりやすい褒め方を心がけましょう。

(獣医師監修：葛野宗)