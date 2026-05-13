コレクション欲を満たす話題のプラモ＆フィギュア3選【趣味ギア適性診断】

【趣味ギア適性診断】

自宅にこもって何かに没入したいならプラモデルはうってつけ。またフィギュアも、好きなキャラクターを愛でれば時間が経つのも忘れてしまうだろう。ということで、話題のプラモ＆フィギュアをチェック！

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【TYPE 1・インドアおこもり没入派】

推しキャラを手元に持っておけるのが、プラモデルやフィギュアの醍醐味。ヨドバシカメラの玉村優貴さんは「作る楽しさ、飾る楽しさ、見る楽しさが自身の生活の一部にあることで日々の活力や癒しにつながると感じています」と語る。

例えば、ガンプラなら技量にあわせてグレードを選ぶことも可能。パーツ数が多く細かければ、そのぶん没入感も高い。一方で「ガンプラとは別に、最近は手軽に組み立てられるプラモデルも人気傾向にあります」と言う。

手軽に推し活を始めるのに、まさにうってつけだ！

ヨドバシカメラ 玩具ホビー商品事業部 部長

玉村優貴さん

2014年入社。パソコンコーナー担当、玩具ホビー担当を経て、2023年本社玩具ホビー商品事業部異動。翌年玩具ホビー事業部部長就任。

1. 超大型MSアリュゼウスを完全新規造形で再現

BANDAI SPIRITS

「HG 1／144 アリュゼウス」（1万3200円）

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』から、今期注目のガンダム作品のメイン機です。4形態に可変して楽しめるのがポイント。適度なパーツ数で組み立てやすいです（玉村さん）

キルケー部隊が運用する超大型モビルスーツのアリュゼウスがHGシリーズに登場。物語上でも特異な存在だが、組み立てやすいサイズ感はもちろん、色分けや可動域、そしてギミックともにHG史上最高峰の再現度と評価が高い。

▲MS形態、フライト・フォーム、アリュゼウス半壊状態、量産型νガンダム（分離状態）の4形態への差し替え、組み換え変形が可能

2. アニバーサリーイヤーを盛り上げる特別な一体

©サンライズ

BANDAI SPIRITS

「S.H.Figuarts （真骨彫製法） 仮面ライダーアギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver.」（9900円）

仮面ライダー生誕55周年記念作品として映画「アギト-超能力戦争-」が公開されたこともあり、まさに注目商品です。集光頭部パーツによって複眼が光を放つのもかっこいいです（玉村さん）

仮面ライダーアギト25周年を記念して、真骨彫製法シリーズに新登場。劇中のカラーリングを定義しなおし、深みのある色合いに一新。可動域も広く、アギトらしいポージングを楽しめる。

▲交換用手首パーツやクロスホーン展開用頭部パーツも収録。必殺技発動時をはじめさまざまなポーズを再現できる

3. 新生キューティーハニーが圧倒的な造形美で登場！

©石森プロ・東映

グッドスマイルカンパニー

「PLAMATEA キューティーハニー」（8500円）

「キューティーハニー Nova」よりキューティーハニーがPLAMATEAで初プラモデル化。高峰ナダレさんのデザインが忠実に再現されています。関節の可動もできますし、大人気商品です（玉村さん）

数々の美少女フィギュアを作り出してきたグッスマ制作部が原型ディレクションを担当し、圧倒的な造形美を実現。クリアパーツをふんだんに使用し、素肌の瑞々しさも感じられる。

▲多種多様な武器パーツと交換用表情パーツを付属。ポージングやシチュエーションを自由にカスタマイズできる

©永井豪／ダイナミック企画

＜プラモデル製作をサポートするツールもチェック！＞

プラモデルの仕上がりの差は、いかに丁寧に組み立てるかにかかっている。そのためには工具選びも大事。「切れ味鋭い究極のニッパー。ユーザー評価の高い工具です」（玉村さん）というのが、アルティメットニッパー。切断面をきれいに仕上げやすい。

ゴッドハンド

「アルティメットニッパー」（実勢価格：5460円前後）

▲パーツを切り離した後、ゲートをカットして仕上げる二度切り。ちぎらずにきれいに切れる

>> 特集【趣味ギア適性診断】

※2026年5月7日発売「GoodsPress」6月号27ページの記事をもとに構成しています

＜文／GoodsPress編集部＞

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