「150cmに詰まった肉体美」人気タレント、“150cmすぎる”全身ショット公開「もっと大きいかと思ってた」
タレントの麻倉瑞季さんは5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。サイズ感が伝わってくる写真を公開しました。
【写真】“150cmすぎる”麻倉瑞季
コメントでは「後ろから包み込んであげたい衝動に駆られました」「小ささはなんとなく伝わってくるけど、とりあえず可愛すぎる」「え！150cmなんですか！！！スタイル良いからもっと大きいかと思ってた」「ちっちゃいからいいんだよ」「可愛過ぎるでしかないです」「上目遣いで見られるからドキドキ」「150cmに詰まった肉体美」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“150cmすぎる”麻倉瑞季
「可愛過ぎるでしかないです」麻倉さんは「150cmすぎる写真」とつづり、1枚の写真を投稿。橋の上に立ち、川を眺める自身の後ろ姿です。ボーダーのTシャツに黒いパンツを合わせたコーディネートで、スタイルの良さが際立っています。
コメントでは「後ろから包み込んであげたい衝動に駆られました」「小ささはなんとなく伝わってくるけど、とりあえず可愛すぎる」「え！150cmなんですか！！！スタイル良いからもっと大きいかと思ってた」「ちっちゃいからいいんだよ」「可愛過ぎるでしかないです」「上目遣いで見られるからドキドキ」「150cmに詰まった肉体美」と、絶賛の声が寄せられました。
全身ショットはほかにも！10日の投稿でも、全身ショットを公開していた麻倉さん。今回投稿したものより、体型が分かりにくいでしょうか。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)