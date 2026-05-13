タレントの麻倉瑞季さんは5月12日、自身のXを更新。スタイルが強調された全身ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：麻倉瑞季さん公式Xより）

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タレントの麻倉瑞季さんは5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。サイズ感が伝わってくる写真を公開しました。

【写真】“150cmすぎる”麻倉瑞季

「可愛過ぎるでしかないです」

麻倉さんは「150cmすぎる写真」とつづり、1枚の写真を投稿。橋の上に立ち、川を眺める自身の後ろ姿です。ボーダーのTシャツに黒いパンツを合わせたコーディネートで、スタイルの良さが際立っています。

コメントでは「後ろから包み込んであげたい衝動に駆られました」「小ささはなんとなく伝わってくるけど、とりあえず可愛すぎる」「え！150cmなんですか！！！スタイル良いからもっと大きいかと思ってた」「ちっちゃいからいいんだよ」「可愛過ぎるでしかないです」「上目遣いで見られるからドキドキ」「150cmに詰まった肉体美」と、絶賛の声が寄せられました。

全身ショットはほかにも！

10日の投稿でも、全身ショットを公開していた麻倉さん。今回投稿したものより、体型が分かりにくいでしょうか。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)