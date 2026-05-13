◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(13日、福井)

巨人移籍後初勝利を狙う則本昂大投手が7回を無失点で抑え、マウンドを降りました。

則本投手の前回登板は、4月28日に今回と同じく広島を相手に5回6失点という内容でした。

今季初勝利を目指し、3回には2アウトをとったところから、ヒットと味方のエラーで2アウト1、2塁というピンチ。それでも前回登板で3ランホームランを浴びた4番の坂倉将吾選手を低めのフォークボールで空振り三振。ピンチをしのぎ、雄たけびを上げました。

5回にはキャベッジ選手の6号ソロホームランで1点を先制。援護を受けた則本投手は6回、先頭打者を出しますが、広島ベンチが仕掛けたエンドランに対して、捕手の大城卓三選手が盗塁を刺すなど、得点を与えず。7回は三者凡退に抑え、その裏の攻撃で代打を送られました。

則本投手は7回まで99球を投げ、被安打5、奪三振7、与四死球0、無失点の好投。移籍後初勝利の権利を得ましたが、8回に大勢投手が大盛穂選手に同点ホームランを浴び、白星はお預けとなりました。