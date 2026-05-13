「学園アイドルマスター」より「初」衣装の秦谷美鈴がプライズフィギュアで登場。10月より順次展開予定
【学園アイドルマスター ESPRESTO-Fan out-秦谷美鈴】 10月より順次展開予定
BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Fan out-秦谷美鈴」を10月より順次展開する。
本景品は、ゲーム「岩塩アイドルマスター」に登場するアイドル「秦谷美鈴」をプライズフィギュア化したもの。ゲーム内の[ゆっくり、一歩ずつ]のイラストをもとに「初」衣装姿が再現されている。
透明感のあるホワイトのカラーリングや表情、手の所作なども細かく表現されている。
【学マス】[ゆっくり、一歩ずつ]のイラストをもとに、秦谷美鈴のプライズフィギュアが2026年10月より順次登場予定！ #学マス #学園アイドルマスター #idolmaster https://t.co/HJ6Bg6BZgh- アイドルマスター公式 (@imas_official) May 13, 2026
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