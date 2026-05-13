【学園アイドルマスター ESPRESTO-Fan out-秦谷美鈴】 10月より順次展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Fan out-秦谷美鈴」を10月より順次展開する。

本景品は、ゲーム「岩塩アイドルマスター」に登場するアイドル「秦谷美鈴」をプライズフィギュア化したもの。ゲーム内の[ゆっくり、一歩ずつ]のイラストをもとに「初」衣装姿が再現されている。

透明感のあるホワイトのカラーリングや表情、手の所作なども細かく表現されている。

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