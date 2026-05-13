「巨人−広島」（１３日、セーレン・ドリームスタジアム）

巨人・則本昂大投手は移籍後初勝利の権利が降板直後に消えた。

勝てば楽天時代の４月２７日・ソフトバンク戦以来３８１日ぶりでもあったが、八回から登板した２番手・大勢が１死から大盛に同点ソロを浴びた。

則本は初回は三者凡退の立ち上がり。二回１死から連打を浴びたが、二俣と田村を打ち取った。三回は２死から安打と遊撃失策で、再び得点圏に得点圏に走者を背負ったが坂倉をフォークで空振り三振に仕留めた。

四、六回は三者凡退。六回は２死一塁からモンテロを外角スライダーで空振り三振に仕留めると、バックスクリーン方向を向いてから手を叩いて吠えた。

移籍後最長タイの７回５安打無失点、７三振を奪ってマウンドを降りた。八回に失点した大勢がベンチに戻ってくると、出迎えて肩をたたく場面もあった。

則本は２０２５年オフに楽天から海外ＦＡ権を行使して巨人に加入。開幕ローテ入りを果たし、移籍後初登板となった４月２日・中日戦は７回２失点で移籍後初黒星を喫した。

その後は２試合で勝ち負けが付かず、前回登板した同２８日・広島戦では、５回を投げていずれも今季ワーストの１２安打６失点で２敗目を喫していた。この試合は登録抹消を経て、中１４日でのマウンドだった。