ＮＨＫドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（火曜、後１０・００）第３回が１２日、放送された。

門司港にあるコンビニを舞台に繰り広げられる、ハートフルでコミカル、ほろりとくる物語。フェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をとりこにしている店長・志波三彦（ミツ）と、その兄で、髪ボサボサ無精ヒゲ、困った人をほっておけない志波二彦（ツギ）を中島が一人二役でじている。

中学生のクラスのカースト制度と本当の友とは、がテーマとなった第３話。ラストでは、風をまとい、白い服のナゾの美少女が来店。口をあけて驚くパートの中島光莉（田中麗奈）やバイトの廣瀬太郎（鈴木福）ら店員…というエンディングだった。

公式サイトによると、志波五きょうだいの末っ子で、三彦の妹、樹恵琉（じゅえる）。「その美貌に誰もが振り返る天下無敵の美少女」と紹介されている。

演じるのは嵐莉菜（あらし・りな）、２２歳。１６４ｃｍ。母が日本とドイツのハーフで、父がイラン、イラク、ロシアにルーツがあり、テレビ出演時には、自身のルーツが「５カ国」で、「母方のおばあちゃんが純日本人」と自己紹介していた。ファッション誌「ＶｉＶｉ」の専属モデルを務め、ドラマ「ちはやふる めぐり」などに出演していた。嵐のＳＮＳには「コンビニ店長」での写真が公開され、「天使？！」「可愛い過ぎるよぉ〜♥」「美しすぎる♥」「めっちゃ可愛い」などの声が寄せられている。