【ロンドン＝市川大輔】国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が１３日に発表した石油市場リポートで、４月の世界の石油供給量は米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響を受ける前の２月に比べ、日量１２８０万バレル（１２％）減少したことがわかった。

石油関連施設の被害やホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、中東産油国の生産量の落ち込みが目立った。

４月の世界の石油供給量は日量９５１０万バレルで、３月比で日量１８０万バレル（２％）減った。イラン攻撃の影響を受ける中東産油国の生産量は、攻撃前と比べて日量１４４０万バレル落ち込んだ。国別では、最大の生産量を誇るサウジアラビアが、本来の目標より３割少ない６９８万バレルにとどまった。イラクは７割少ない１３５万バレル、クウェートは８割少ない５７万バレルしか生産できなかった。

一方、２０２６年の世界の石油需要は、日量で前年比４２万バレル減の１億４００万バレルになると予測した。イラン攻撃前は、前年を約９０万バレル上回る見通しだった。石油の供給不足を受け、世界の４０を超える国・地域が石油の節約策を採っている。