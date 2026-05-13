懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょうの出来事」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。それでは、いくつか過去の5月13日のニュースを見ていきましょう。

【写真をみる】2001年「サンポート高松」オープン時の賑わい

「国際化、広域化に対応するために」の声を受け

まずは、34年前のきょう。岡山県庁の庁銘板（ちょうめいばん）の除幕式のニュースです。設置された庁銘板はたて2メートル70センチ、横75センチの銅合金製で、当時の長野知事が自ら筆を取った「岡山県庁」の文字が刻まれています。

それまでは、庁銘板がなく各方面から「国際化、広域化に対応するためにもぜひ庁舎の表示を」との要望があり設置されたものだということです。今も目にすることができますね。

新しい「四国の拠点」を目指して

続いては2001年の5月6日。高松港を再開発し、新しい四国の拠点づくりを目指した「サンポート高松」がオープンしました。ちょうど25年前のことです。20億円あまりをかけて建設された高松駅はサンポートの中心施設で吹き抜けのコンコースと商業施設があります。この日は、新しい2万トンバースで約90台のクラシックカーによるパレードも行われました。

岡山県のマスコットキャラクターの愛称決定

続いてはこちら岡山県のマスコットキャラクター「うらっち」なんですが、その愛称が発表されたのが2010年のきょうでした。温羅（うら）伝説にちなんでいることや岡山らしさを感じられることなどから採用されたようです。

おなじみ「ももっち」の仲間の明るく元気な女の子という設定で、今でもさまざまなところで岡山県のPRをしてくれていますね。ちなみに愛称の公募には全国から1万4千を超える応募があったということです。

以上、ニュースアーカイブスでした。