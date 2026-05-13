【図々しい！タダで祭り参加？】子ども会の最初の行事は運動会！さて次は…？＜第3話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第3話 子ども会結成！
【編集部コメント】
地域みんなで楽しめる行事を作ろうと、新たな一歩がはじまります。シニアたちは子どもたちの願いをかなえるべく、いろいろな案を出しました。そこでまずは、「子ども会」を作ることにしたのです。子どもたちの望むことをするにはお金もかかりますし、会にして会費をいただかなければ成り立ちません。頼まれたのはシニア会なのだから、責任もってお祭りを開催したい。そこでシニア会の会員たちも子ども会に入り、役員のようなことをはじめました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第3話 子ども会結成！
【編集部コメント】
地域みんなで楽しめる行事を作ろうと、新たな一歩がはじまります。シニアたちは子どもたちの願いをかなえるべく、いろいろな案を出しました。そこでまずは、「子ども会」を作ることにしたのです。子どもたちの望むことをするにはお金もかかりますし、会にして会費をいただかなければ成り立ちません。頼まれたのはシニア会なのだから、責任もってお祭りを開催したい。そこでシニア会の会員たちも子ども会に入り、役員のようなことをはじめました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび