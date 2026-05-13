ツアーを退いても変わらない“チャレンジ” 「引退」と言わなかった上田桃子の現在地【特別インタビュー】
2024年にツアーを退き、昨年10月に出産。国内ツアー通算16勝で2007年賞金女王の上田桃子は今も変わらぬ忙しい。子育て中心の生活のなか、パーリーゲイツの特別プロジェクトに加わるなど新しい挑戦も行っている。近況を語った。【取材・文／小川淳子（清流舎）】
【写真】上田桃子プロデュースの第2弾はマーガレットモチーフ
■自分中心から子ども中心になっても「チャレンジです」 JLPGAツアー開幕から2カ月が過ぎた。上田桃子の解説でトーナメントを楽しむ機会も増えた。2024年のシーズンいっぱいでツアーを離れてから1年余り。その間、25年10月31日には長男を出産し、ママとしての生活と併せての忙しい日々は、当たり前だがツアー最前線でのそれとは全く違っている。 ゴルフ漬けだった日々には考えられない、クラブをほとんど握らない生活は1年半以上に及ぶ。「去年はおなかに（赤ちゃんが）いたし、動けるようになってからも…。この間、久しぶりに5ヤードくらい打ってみたけど、3球で手のビリビリがしばらく取れないくらいです」と笑う。 これは子育てに重きを置く日々の象徴ともいえる。「抱っこで“ゴルフ肘”になっちゃったんです。左で抱いてるので左手首も腱鞘炎になったし」という“子育てあるある”。それを笑い飛ばせるのが今の上田桃子だ。 何事にも全力で取り組む姿勢は、ツアーに出場していた頃と変わらない。自分中心の生活から子ども中心の生活になったことを「チャレンジ」だと口にする。その中で、肩に力を入れ過ぎないように意識していることが伝わる言葉がある。 「母としては1年目なので子育ては60点なら合格だと思ってるんです。わからないことにトライして、経験して工夫していく」と言うのがそれだ。子どもを尊重しながら支えようという気持ちが強く伝わってくる。 上田がプロになった頃と比べ、ツアーの新陳代謝はより激しくなった。20歳そこそこの選手が次から次へと出てくるなかで、30代半ばになってもトッププレーヤーとして活躍する背中を後輩に見せ続けていた上田は、こんな話をしていた。「『もっとこうできた』と考えて、常に教科書の次のページをめくっている感じ」。ツアーから離れることを常に考えていると言った後にしみじみと言った。 それを思い出し、現在の状況を尋ねると「新しいチャレンジについては今、話し合っているところです。まだ“表紙”くらいですかね」と、模索しながら進んでいる次のステージについて触れた。「引退します、と言わなかったのは、自分はずっとプロゴルファーだし、ゴルフが好きと言うのがベースにあるからです」と、熱い思いを持ち続けている。 ■ゴルフは服でも自分らしさを表現できる ハッキリしているのは「これまでの支えてもらっていた側から支える側で、中心から離れてもゴルフ界にいたい」ということ。「ゴルフの魅力を伝えることも一つだし、ジュニアを支えることや、アパレルブランド“パーリーゲイツ”さんとの仕事もありますね」と様々な可能性を示唆する。 アパレルに触れたのは、4月に発表され大きな話題となったパーリーゲイツとのプロジェクト「GOLD RABBIT」があるからだ。パーリーゲイツと上田桃子の20年の歩みから生まれた特別企画「GOLD RABBIT」は、4月に第1弾が発売されると、抽選応募が殺到。発売前から入手困難となるほど大きな反響を呼んだ。 本日、その第2弾アイテムが発表された。ベースとなったのは、上田自身が特に思い入れを持つ2014年SPRINGコレクションのマーガレットモチーフ。第2弾では、その当時のムードを今の空気感、遊び心を加えてアレンジ。オールインワン、ポロシャツ、ショートパンツがラインアップされる。20年にわたりパーリーゲイツを着続けてきた上田が、当時特に好きだったデザインを今あらためて届ける企画でもある。 ツアーでのウエア選びには、こんなこだわりもあった。「私、1回も前日にウエアを選んだことがないんです。（プレーする）当日の朝、テンションが上がるウエアを選ぶようにしていました。最終日なら『勝てそうなウエア』です」。どの位置で最終日を迎えたかは前日までにわかっていても、天候や体調、気持ちなどは起きてみなければわからない。それに合わせたウエアを選び、それを着てプレーすることを、いいパフォーマンスをするために大切にしていたことがよくわかる。 「パッと見て『上田桃子がここにいるな』と目を引くウエアを着たい、ゴルフは服でも自分らしさを表現できる」とデビュー当時から考えており、ブランドの広告塔としてだけでなく、長きに渡りパーリーゲイツを着続けてきたからこそ、今回のコラボ企画にも全力で臨んだ。 プロゴルファー・上田桃子の視点から生まれたパーリーゲイツ【GOLD RABBIT】第2弾の抽選は、5月20日（水）午後12:00まで受け付けている。
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■自分中心から子ども中心になっても「チャレンジです」 JLPGAツアー開幕から2カ月が過ぎた。上田桃子の解説でトーナメントを楽しむ機会も増えた。2024年のシーズンいっぱいでツアーを離れてから1年余り。その間、25年10月31日には長男を出産し、ママとしての生活と併せての忙しい日々は、当たり前だがツアー最前線でのそれとは全く違っている。 ゴルフ漬けだった日々には考えられない、クラブをほとんど握らない生活は1年半以上に及ぶ。「去年はおなかに（赤ちゃんが）いたし、動けるようになってからも…。この間、久しぶりに5ヤードくらい打ってみたけど、3球で手のビリビリがしばらく取れないくらいです」と笑う。 これは子育てに重きを置く日々の象徴ともいえる。「抱っこで“ゴルフ肘”になっちゃったんです。左で抱いてるので左手首も腱鞘炎になったし」という“子育てあるある”。それを笑い飛ばせるのが今の上田桃子だ。 何事にも全力で取り組む姿勢は、ツアーに出場していた頃と変わらない。自分中心の生活から子ども中心の生活になったことを「チャレンジ」だと口にする。その中で、肩に力を入れ過ぎないように意識していることが伝わる言葉がある。 「母としては1年目なので子育ては60点なら合格だと思ってるんです。わからないことにトライして、経験して工夫していく」と言うのがそれだ。子どもを尊重しながら支えようという気持ちが強く伝わってくる。 上田がプロになった頃と比べ、ツアーの新陳代謝はより激しくなった。20歳そこそこの選手が次から次へと出てくるなかで、30代半ばになってもトッププレーヤーとして活躍する背中を後輩に見せ続けていた上田は、こんな話をしていた。「『もっとこうできた』と考えて、常に教科書の次のページをめくっている感じ」。ツアーから離れることを常に考えていると言った後にしみじみと言った。 それを思い出し、現在の状況を尋ねると「新しいチャレンジについては今、話し合っているところです。まだ“表紙”くらいですかね」と、模索しながら進んでいる次のステージについて触れた。「引退します、と言わなかったのは、自分はずっとプロゴルファーだし、ゴルフが好きと言うのがベースにあるからです」と、熱い思いを持ち続けている。 ■ゴルフは服でも自分らしさを表現できる ハッキリしているのは「これまでの支えてもらっていた側から支える側で、中心から離れてもゴルフ界にいたい」ということ。「ゴルフの魅力を伝えることも一つだし、ジュニアを支えることや、アパレルブランド“パーリーゲイツ”さんとの仕事もありますね」と様々な可能性を示唆する。 アパレルに触れたのは、4月に発表され大きな話題となったパーリーゲイツとのプロジェクト「GOLD RABBIT」があるからだ。パーリーゲイツと上田桃子の20年の歩みから生まれた特別企画「GOLD RABBIT」は、4月に第1弾が発売されると、抽選応募が殺到。発売前から入手困難となるほど大きな反響を呼んだ。 本日、その第2弾アイテムが発表された。ベースとなったのは、上田自身が特に思い入れを持つ2014年SPRINGコレクションのマーガレットモチーフ。第2弾では、その当時のムードを今の空気感、遊び心を加えてアレンジ。オールインワン、ポロシャツ、ショートパンツがラインアップされる。20年にわたりパーリーゲイツを着続けてきた上田が、当時特に好きだったデザインを今あらためて届ける企画でもある。 ツアーでのウエア選びには、こんなこだわりもあった。「私、1回も前日にウエアを選んだことがないんです。（プレーする）当日の朝、テンションが上がるウエアを選ぶようにしていました。最終日なら『勝てそうなウエア』です」。どの位置で最終日を迎えたかは前日までにわかっていても、天候や体調、気持ちなどは起きてみなければわからない。それに合わせたウエアを選び、それを着てプレーすることを、いいパフォーマンスをするために大切にしていたことがよくわかる。 「パッと見て『上田桃子がここにいるな』と目を引くウエアを着たい、ゴルフは服でも自分らしさを表現できる」とデビュー当時から考えており、ブランドの広告塔としてだけでなく、長きに渡りパーリーゲイツを着続けてきたからこそ、今回のコラボ企画にも全力で臨んだ。 プロゴルファー・上田桃子の視点から生まれたパーリーゲイツ【GOLD RABBIT】第2弾の抽選は、5月20日（水）午後12:00まで受け付けている。
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