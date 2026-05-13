鹿児島県内の週間天気です。梅雨入りの奄美も含め連日の晴れ、25度以上の夏日が続いています。鹿児島市できょう13日、熱中症対策などについて話し合う会議がありました。

13日もよく晴れた県内。熱中症について、街の人は…

（大学4年生）「去年、フェスに行ったときに熱中症っぽくなった」

（大学4年生）「絶対に日傘さそうと思っている」

（大学4年生）「こまめに水分をとる」

医療関係者や企業の代表などが集まった13日の会議では、去年、県内で熱中症の症状で救急搬送された人は1803人で、過去最多だったおととしから450人減ったことが報告されました。

一方で、職場で4日以上の休業が必要な人は6人増えて、44人となりました。

熱中症が労災として認定されたケースが増えたことなどが要因の一つと考えられるということです。

（鹿児島県医師会・吉原秀明理事）「発見されて30分以内で冷却出来るかどうか、（熱中症に）早期に気がつくことがポイント」

医師からは、熱中症を防ぐために、事前に体を冷やす「プレクーリング」や、熱中症にかかりやすい高齢者を地域全体で見守るようアドバイスがありました。

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