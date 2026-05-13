◆東都大学野球２部春季リーグ戦第４週第２日▽駒大３―２日大（１３日・ＵＤトラックス上尾）

前日まで６勝３敗、勝ち点３で２位につける駒大が日大に雪辱。１勝１敗のタイに持ち込んだ。この日、日大に連敗し、７戦全勝で勝ち点３の首位・専大が４つ目の勝ち点を挙げれば専大の優勝が決まるところだったが、逆転Ｖに望みをつないだ。なお、専大―拓大は降雨のためノーゲームとなった。

駒大は１―２で迎えた４回２死満塁から１番・知花慎之助左翼手（３年＝沖縄尚学）が左前へ２点タイムリーを放って逆転に成功。７回からは、前日の１回戦に先発し５回１０３球を投じたエース・仲井慎投手（４年＝下関国際）を２番手で投入し、１点のリードを守り切った。

「１回戦はフォーム的に開きが早かったので、そこを修正しました。疲労はありましたが、やるしかない。マウンドに上がった以上は『打たれるわけがない』と思って投げました」と仲井。香田誉士史監督は「（先発の）本間（６回２失点）、仲井とも粘ってくれた。頼もしかったです」と投手陣の頑張りをたたえた。

この試合の結果、優勝争いは専大と駒大の２校に絞られたが、駒大は日大から勝ち点を挙げることが絶対条件になる。運命の３回戦に向け、仲井は「あした勝たないと、きょう勝った意味がない。しっかりした準備と『絶対に勝つ』という気持ちを忘れずに頑張りたい」と言葉に力を込めた。