◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（１３日・福井）

巨人・則本昂大投手（３５）が今季５度目の先発で、移籍後７回無失点と好投。９９球を投げ切って、移籍後初勝利の権利を持って降板した。４月２日の中日戦（バンテリンドーム）に並び、移籍後最長タイの７回を投げた。

チームにとって２年ぶりの福井開催。序盤から何度も雄たけびをあげ、気迫全開でカープ打線に立ち向かった。大城とのバッテリーでチェンジアップ、カットボール、フォークなどを要所でコーナーに制球。粘りを見せた。

前回４月２８日の広島戦（東京ドーム）は５回１２安打６失点で２敗目。“リフレッシュ抹消”をへて中１４日で戻ってきた。登板前日は「自分らしく投げるだけ」と闘志を燃やしていた。

◆則本の今季登板（★は敗戦投手、―は勝敗つかず）

４月２日 中日（バンテリンドーム）★７回８５球５安打２失点５奪三振

９日 広島（マツダ）雨天中止

１４日 阪神（甲子園）―６回９３球２安打無失点３奪三振

２１日 中日（長野）―５回９４球１０安打１失点４奪三振

２８日 広島（東京ドーム）★５回９８球１２安打６失点３奪三振