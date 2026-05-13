◆パ・リーグ ソフトバンク―西武（１３日・みずほペイペイ）

ソフトバンク・藤原大翔がデビュー戦で「千賀２世」の呼び声にふさわしいインパクトを残した。プロ初登板初勝利は逃したが、ストレートのＭＡＸは１５６キロを計測。４回を２安打２失点でベンチに戻ると、小久保監督と笑顔でグータッチを交わした。

飯塚高（福岡）出身の２０歳は、８日に育成から支配下登録された。向かったのは、京築ボーイズ時代の中学３年夏に練習試合で登板して以来の本拠地のマウンド。「すごく緊張しましたが、試合が始まってからは集中して投げることができました」と、初回を３人で片付けると、２回も４番・ネビン、５番・林安可を連続で空振り三振に仕留めて３者凡退に封じた。

だが、１点の援護を受けた直後の３回に落とし穴が待っていた。先頭の古賀悠に右前に運ばれると、続く石井は四球。滝沢の右飛で１死一、三塁とした後、暴投で１点を失った。さらに１死二、三塁から西川に勝ち越し犠飛を許した。

それでも、４回は２四球を与えながら無失点。ストレートの球威は西武打線に通用した。「失点してしまいましたが１軍の舞台を楽しむことができました」と右腕。次回に期待を抱かせる６７球だった。