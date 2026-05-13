◇大相撲夏場所4日目（2026年5月13日 両国国技館）

琴桜のエンジンがようやくかかり始めたようだ。前日の隆の勝戦に続いて、大関らしい力強い相撲で館内のファンを沸かせた。

相手の義ノ富士は、新入幕の昨年名古屋場所からこの1年で金星三つを挙げている“上位キラー”だ。しかし、琴桜は過去3戦全勝と相性が良い。この日も勢いのある新鋭の挑戦を一蹴した。

相手が突き起こしにきたところを、右脇を締めておっつけながら前に出て、一気に勝負を決めた。

お互いに右四つを得意としているが、琴桜はあえて左上手を取りにいった。右差しを許す展開になったものの、強烈な右からのおっつけでまわしを与えず、体格差を生かして押し切った。

義ノ富士にすれば、前に出てようとしても、大関の懐の深さと体の柔らかさに力を吸収され、攻め込めなかった感じだろう。これで琴桜戦は4連敗。大関は重さがある上に上体が柔らかいため、押しづらさを感じているのかもしれない。

琴桜は初日から連敗と出だしでつまずいたが、2勝2敗の五分に星を戻した。

勝因は差し手にこだわらず、どんどん前に出ていったことだ。

以前から何度も言っているが、琴桜は器用すぎるのが災いして、相撲が受け身になる悪い癖がある。せっかく、恵まれた体を持っているのだから、それを生かさない手はない。自分から攻めいけば、相手は嫌がるし、前に出れば、まわしも取りやすくなる。そのまま押し切ることもできる。

霧島が4連勝して2差がついているが、まだまだ序盤。優勝ラインがどうなるか、今の段階では全く予想がつかない。だから、琴桜もここから調子を上げていけば、チャンスは十分にある。（元大関・栃東）