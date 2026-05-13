大東まみの新曲「Candy」が、本日配信リリース。あわせて20時にMVが公開された。

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本作は、5月から始まる6カ月連続配信リリースの第1弾となる楽曲。『終わってしまった恋を、“甘くて少し苦い記憶”として抱きしめながら手放す』という思いをテーマに制作された。『“いい子”にしている女の子の、誰にも言えない本当の気持ちを歌う』というコンセプトのもと、“恋”と“愛”と“情”の違いがわからないまま大人になったという恋愛心情を描いている。

MVは、SNSで支持を集める“大東まみの弾き語り動画”の空気感を映像作品へと拡張した内容に。東京の街を舞台に、ギター1本を抱えて歌う姿が捉えられており、公園、新宿、お台場、東京駅など実際の街並みのなかで歌唱している。作り込まれたドラマ作品ではなく、“日常の延長線上にある音楽”としての距離感を大切にした映像に仕上がっている。

・大東まみ MVについてのコメント

2025年はほぼ毎日SNSにカバー動画を投稿していて、いつもその撮影をしている公園から東京のいろんな場所を練り歩きました。6ヶ月連続配信リリースを通じて、このMVみたいに大東まみの音楽があなたの街まで届きますように！

余談ですが、人混みを避けるために深夜1時に家を出発して撮影しては移動を繰り返し、終わる頃には夜7時になっていました、、、！超ハードだったーー！！笑チームのみんなで頑張って作ったMV、ぜひたくさん見てください！！

（文＝リアルサウンド編集部）