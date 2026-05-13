インナージャーニーが、5月20日に配信リリースするメジャーデビューシングル「Toi toi toi !」のジャケット写真を公開。あわせて、各SNSにてMVティザー映像も公開されている。

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「Toi toi toi !」は、「うまくいくよ！」という幸運を祈るドイツ語のおまじないの言葉に着想を得て、カモシタサラが書き下ろしたロックナンバー。関西テレビ『旬感LIVE とれたてっ！』4月クールのエンディングテーマにも起用されている。

公開されたジャケット写真は、画家／イラストレーターのルソー太郎による描き下ろし。オリジナルのけものや天使を描くルソーが、楽曲のイメージから着想を得たファンタジックないきものを描いている。

MVのティザー映像には、明るい日差しに包まれた草原の中で演奏するインナージャーニーと、駆け回る子供たちの姿が映し出されている。MV本編は、5月20日20時に公開される。

また、8月6日にはShibuya Milkywayにて、自主企画ライブ『インナージャーニー Pre.「Message in a Bottle」』を開催。ゲストに、メンバーが敬愛するCzecho No Republicを迎えたツーマンライブとなる。チケットは現在、プレイガイドにて発売中。

・カモシタサラ コメント（自主企画ライブ『Message in a Bottle』について）

海も宇宙も時空も漂うボトルメッセージのように、過去や未来の自分と出会うため、そしてまだ見ぬあなたと出会い音楽の中に新しい居場所を作りたいと思い、このライブを開催します。ゲストのCzecho No Republicは中学のときから大好きなバンドです。素敵な夜になるはず、ぜひお待ちしています。

（文＝リアルサウンド編集部）