KONAMIのサッカーゲーム「eFootball」が5月7日、Instagramを更新。久保建英（24）とアニメ「NARUTO 疾風伝」のスペシャルコラボ動画を投稿した。

【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ 「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響

「もしも久保選手が写輪眼を使えたら？」と投稿されたのは久保が「NARUTO」についてインタビューに答える動画。久保は自身が作品の大ファンであることを伝えつつ、作中キャラのうちはサスケとコラボしたことについてコメントした。

【画像】「NARUTO」についてインタビューに答える久保建英（画像はeFootball Instagramより引用）

また、作中に登場する特殊能力・写輪眼を使えたらどんなプレーをするかという質問については、「もう反則なんじゃないですかね、幻術に相手をはめちゃうみたいなのは（笑）」と話し、「サッカー好きなんで正々堂々やりたいかなと思います」とスポーツマンシップに則ったコメントを返した

この投稿にはSNS上で「やっぱ久保たけおもろいわ」「めっちゃ真面目なTAKE!」「好きなんですねやっぱりー！！！！」「まんざらでもない感が最高」といったコメントが寄せられている。