札幌発ロックバンド・メリクレット、“AI（人工知能）より愛を！”と伝える新曲「ネガ・リセット！」MV公開

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北海道札幌発のオルタナティブロックバンド・メリクレットが、5月13日に新曲「ネガ・リセット！」を配信リリースし、MVも公開された。

■MVには、バンドのイメージキャラクター“めりー”が登場

「ネガ・リセット！」は、生成AIの急速な普及によって、表現の価値やクリエイターの存在意義が揺れ動く現代をテーマにした1曲。安売りされるクリエイティビティと、出口のない不毛な生存競争の中で、“AI（人工知能）より愛を！”と叫び続ける主人公の葛藤を、コミカルかつ切実に描いた作品となっている。

楽曲制作は、ちぺ（Vo）とレニア（Gu）が共同で担当。メリクレットらしいキャッチーさと鋭いメッセージ性が共存した、ライブ映え必至のナンバーに仕上がった。

また、ジャケット写真とMVのアートワークは、イラストレーター・62が手掛けた。楽曲の世界観に寄り添った、キュートかつポップなビジュアルが印象的な作品となっている。

MVには、バンドのイメージキャラクター“めりー”も登場。楽曲の持つポップさとメッセージ性をさらに引き立てる内容となっている。

メリクレットは、4月に大和ハウスプレミストドームで開催されたイベント『SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』へオープニングアクトとして出演。さらに、7月には地元・北海道を代表する大型フェス『JOIN ALIVE 2026』への出演も決定するなど、地元北海道を起点に日本全国のライブシーンで着実に存在感を高めながら、勢いを増し続けている。秋には2ndツアーの開催も控えており、ファイナルは東京・Veats Shibuyaでのワンマン公演を予定している。

■【動画】「ネガ・リセット！」MV

■【画像】「ネガ・リセット！」ジャケット

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ネガ・リセット！」

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