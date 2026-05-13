【レポート】道枝駿佑（なにわ男子）美肌全開で巨大ゼンガに挑戦！「結構しっかりしてて重いですね。こわ！」

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道枝駿佑（なにわ男子）が5月13日、「numbuzin×道枝駿佑（なにわ男子）新TVCM発表会」に登壇した。

■まさかの巨大シートマスクからCM衣装で登場

本イベントは、道枝駿佑がブランドアンバサダーを務めるスキンケアブランド「numbuzin（ナンバーズイン）」初となるTVCMの公開を記念して開催された。

道枝は、巨大シートマスクから真っ白なCM衣装で登場。「4枚入りのマスクの一枚として出てきました。なかなかパックの中から登場することはないので、とても良い機会をいただきました。ライブでもこんな経験はできないです」と笑顔で語り、会場を盛り上げた。

その後、CMがお披露目された心境について、「やっと皆さんに観ていただけると思うとすごくワクワクする。撮影は、ナンバーズインの研究所のようなセットで実施し、とてもきれいなCMに仕上がったので、皆さんにも楽しんで欲しい」と語った。

また、CM撮影時の印象に残ったエピソードについては、「パックをカメラにかぶせて、目の穴から自分が映るようにしないといけないシーンがあったのですが、それがなかなかに難しく、何回もチャレンジしました。結果、顔がしっかり映っていたので、良かったです」と撮影の裏側を披露した。

■引き抜いたブロックに書かれたお題に回答

続いて、ブランド名にちなんだ企画として製品パッケージがプリントされた「numbuzin 巨大ゼンガ」に道枝が挑戦。引き抜いたブロックに書かれたお題に答えるというルールのもと、道枝は「3番」「5番」「9番」の製品番号に合わせたブロックを慎重にセレクト。

初めに、選択したブロックは3番。ブロックを引き抜く際は、「結構しっかりしてて重いですね。こわ！」とコメントしながら、真剣な表情で挑戦。引き抜いたブロックの質問は「今回のCM撮影を通じて改めて感じた、ナンバーズインの魅力について」。

このお題に対し、「番号によって、その時の肌の状態によって使い分けられるのはすごく魅力的ですよね。自分に合ったパックが、絶対に見つかるのがうれしいです。ちなみに、僕は昨日5番のマスクをして就寝しました。マスク選ぶのも楽しいので、スキンケアの

時間が楽しくなりますね」と語った。

次いで、9番のブロックを引き抜く際は、「さっきよりも重い」とさらに慎重な表情で挑戦。「9番パックはリフトアップができるバンドが付いていますが、誰に勧めたいか」というお題には「朝に顔を上げたい、むくみを取りたい、ハリが欲しい、という方に9番のマスクをお勧めしたいですね。これを使うことで、肌もきゅっと上がり、気分も上げていただきたいですね」とコメントした。

続いては、5番マスクのブロックを引き抜くことに。「いちばんお好きと公言されている、5番パックを使いたくなるときはどんなときですか」というお題に対し、「僕は地方ライブなどにも持参してて、ライブ初日など、気合いを入れたいときに使用していますね。ライブでは、最前列のお客さんも双眼鏡で僕らの顔を見ていただいたりするので、5番のシートマスクを使って、きめ細かく肌整えてます」と語り、会場を笑いにつつんだ。

終盤は、ゼンガがかなり不安定になっていき、「あ、やばい」と焦りが垣間見え、ついには、「これは、仕方がないですよね」とゼンガの上部を手で抑えながら実施。道枝が普段あまり見せることのない一面が、会場の笑いを誘った。

結果、制限時間内に崩れることなく、合計6つのゼンガを積み上げることに成功。最後に、MCから感想を聞かれると、「楽しかったです！ 最近Youtubeの撮影でもゼンガをして、まさかここでもやるとは思ってませんでした」と笑顔で回答した。

また、「ナンバーズインのパックが皆さんの生活に寄り添ってくれる存在になることを祈っていますし、スキンケアを楽しんでくれる人が増えたらうれしいです」とコメントし、イベントを締めくくった。

■【動画】TVCM「numbuzin×道枝駿佑 ねえ君は何番？シートマスク」篇（15秒）

■【動画】TVCM「numbuzin×道枝駿佑 ねえ君は何番？シートマスク」篇（30秒）

■関連リンク

『numbuzin（ナンバーズイン）』OFFICIAL SITE

https://numbuzin.jp/

なにわ男子 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/56

https://web.storm-labels.co.jp/s/st/artist/J0011