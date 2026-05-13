5月13日、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



東陽テクニカ <8151> [東証Ｐ] 決算月【9月】 5/13発表

毎年9月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数に応じて5000～1万5000ポイント）を付与する。



三井住友フィナンシャルグループ <8316> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/13発表

毎年9月末時点で100株以上を1年以上継続保有する株主に、保有株数と期間に応じて5000～3万円相当のVポイントを贈呈する。また、100株以上保有株主すべてを対象に、円定期預金の金利上乗せクーポン(年1.0％)を贈呈するほか、各種イベントなどへの招待を実施する。



京阪神ビルディング <8818> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/13発表（場中）

毎年9月末時点で600株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイントを2万5000ポイント（1000株以上保有で5万ポイント）付与する。



■再開 ――――――――――――――



プレステージ・インターナショナル <4290> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/13発表

毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて500～2000円分のQUOカードを贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



大和ハウス工業 <1925> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/13発表

9月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を据え置く。実質拡充。



アスモ <2654> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/13発表

500株以上保有株主への優待相当額を6200円→7300円に変更。



マツキヨココカラ＆カンパニー <3088> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/13発表

長期保有優遇制度を新設。1000株以上かつ3年以上保有する株主に対するポイントを1万円分に拡充する。



ブロードエンタープライズ <4415> [東証Ｇ] 決算月【12月】 5/13発表

優待品をQUOカード→デジタルギフトに変更し、実施回数を年1回→年2回（6月末と12月末）に増やす。保有株数に応じた優待金額を年間2000～8000円相当へと増額し、1年以上の継続保有要件も撤廃する。



アース製薬 <4985> [東証Ｐ] 決算月【12月】 5/13発表

グループ製品詰め合わせの内容を500円分拡充する。



小田急電鉄 <9007> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/13発表

26年9月末基準日から長期保有優待の内容を充実させるとともに、保有株数の要件を1500株以上→500株以上へ引き下げる。また、27年3月末からは株主優待の対象となる最低保有株式数を500株以上→100株以上へ引き下げる。



株探ニュース