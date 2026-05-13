神戸市内で引退会見

フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。涙あり、笑いあり、特大サプライズの結婚発表ありの約70分。詰めかけた報道陣に配られたメッセージカードの美文字に注目が集まった。

会見場にはカメラ約30台、100人を超える報道陣が集結。様々なことに話題が及ぶ中、坂本は会見の最後に今月5日に入籍していたことを電撃発表した。

相手は同い年、大学時代に出会ったという。「本当に真逆な方で、常に冷静で物事を考えられる人。でも楽しむことを忘れず一緒におもしろいことをしてくれる人。フィギュアスケートの関係者ではないです」と笑みを浮かべた。

報道陣には坂本から、「嬉しい時も悔しい時も、いつも寄り添っていただき、私の雑談にも付き合ってくださり感謝の気持ちでいっぱいです。これまで支えてくださったことに、心よりお礼申し上げます」などとつづった手書きのメッセージカードも配られた。これまでもたびたび美文字で話題になっていた坂本。この日も、X上のファンから感嘆の声が漏れた。

「かおちゃん、字が美しい」

「坂本花織選手 字がめちゃくちゃ上手でびっくり」

「かおちゃんって字も綺麗なんだよな」

「美しい手書き文字のメッセージが本当にすてき」

「すごい字がキレイー！！！！」

「かおちゃんの美文字まじですき！毎回文字で泣くw」

4歳でスケートを始めた坂本は2017-18年シーズンにシニアデビュー。全日本選手権で2位に入って18年平昌五輪に出場し、6位入賞を果たした。

22年北京五輪では団体で銀、個人で銅メダルを獲得。引退を表明して臨んだ今年2月のミラノ・コルティナ五輪では団体、個人ともに銀メダルを獲得した。現役ラストダンスとなった3月の世界選手権（プラハ）では、女子で3度の浅田真央を上回って日本勢最多4度目となる優勝。有終の美を飾った。



（THE ANSWER編集部）