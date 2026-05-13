◆ファーム・リーグ 日本ハム２―３楽天（１３日・鎌ケ谷）

楽天・前田健太投手（３８）が１３日、ファーム・リーグの日本ハム戦（鎌ケ谷）に先発し、７回５安打１失点と好投した。７日に出場選手登録を抹消されてから初登板。今季最多の１０４球を投じて、７三振を奪った。

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最後まで研ぎ澄まされていた。２点リードの７回１死一塁。前田健はギアを上げた。「最後だったので、ちょっと力を入れた部分はありました」。郡司をスライダー、さらに西川はスプリットで連続三振。今季最長となる７イニングを投げきった。

尻上がりに安定感が増した。２回に先制点を与えたが、中盤以降に修正していきながら３回からは無失点投球。「序盤は丁寧に投げようとしすぎていたので、大胆に、初球からどんどん打ってもらえるような感じで投げた。入りはアバウトでいいかなという感覚で投げてました」。ゾーン内で思い切って攻めていった結果だった。

球数は今季最多の１０４球。「１００球以上しっかり投げられて、体力的にも全然落ちる感じはなかったのは収穫。（球数を）投げられるところもちゃんと見せることができたと思う」。スタミナの不安はない。中盤以降も球威は衰えなかった。

１１年ぶりにＮＰＢに復帰したが、１軍では４登板で０勝２敗、防御率４・４１。白星はまだない。前回登板の６日の日本ハム戦（楽天モバイル最強）では５回３安打１失点。「状態や投げてるボール自体は悪くないので、あとはもうちょっと細かい部分を詰めながら。今日みたいに長いイニング投げられるようにしないといけない」。日米通算１６５勝右腕が本領を発揮するべく準備を進めている。

（宮内 孝太）