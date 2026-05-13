『ブルーロック』実写映画の新ビジュアル解禁！追加キャストにキングカズ長男・三浦りょう太ら参加
漫画『ブルーロック』の実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の追加キャスト＆新ビジュアルが公開された。ビジュアルは総勢20人のキャストが集結した一枚になっている。
【写真】顔そっくり！実写映画『ブルーロック』追加キャスト5人のビジュアル
追加キャストは冷静な分析力が武器の頭脳派、チームYの二子一揮役を富本惣昭、同じくチームYで揺るぎないフィジカルと力強いシュートで見る者を圧倒する大川響鬼役を木田佳介が担当する。
さらに自分こそがフィールド上のキングだと豪語するチームXの馬狼照英役を東啓介。そして、阿吽の呼吸で相手を翻弄するチームWの双子・鰐間淳壱＆鰐間計助役を三浦りょう太（※りょう＝けものへんに寮）が一人二役で演じる。
解禁されたビジュアルには、潔世一を演じる高橋文哉をはじめとするチームZの面々、4月に解禁されたチームV、そしてこのたび新キャストとして解禁したチームY、チームX、チームWら、総勢20名のストライカーたちが勢ぞろい。それぞれが己のエゴをむき出しに、世界一のストライカーを目指して駆け抜ける姿を描いた迫力のビジュアルとなっており、ビジュアルは、大型バナーとして15日より全国の劇場にて掲出される。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。
実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。
■実写映画『ブルーロック』キャスト情報
潔世一：高橋文哉
蜂楽廻：櫻井海音
千切豹馬：高橋恭平
國神錬介：野村康太
五十嵐栗夢：青木柚
成早朝日：西垣匠
我牙丸吟：橘優輝
雷市陣吾：石川雷蔵
伊右衛門送人：岩永丞威
久遠渉：浅野竣哉
今村遊大：櫻井佑樹
吉良涼介：倉悠貴
絵心甚八：窪田正孝
凪誠士郎：K
御影玲王：綱啓永
剣城斬鉄：樋口幸平
二子一揮：富本惣昭
大川響鬼：木田佳介
鰐間淳壱：三浦りょう太
馬狼照英役：東啓介
帝襟アンリ：畑芽育
【写真】顔そっくり！実写映画『ブルーロック』追加キャスト5人のビジュアル
追加キャストは冷静な分析力が武器の頭脳派、チームYの二子一揮役を富本惣昭、同じくチームYで揺るぎないフィジカルと力強いシュートで見る者を圧倒する大川響鬼役を木田佳介が担当する。
さらに自分こそがフィールド上のキングだと豪語するチームXの馬狼照英役を東啓介。そして、阿吽の呼吸で相手を翻弄するチームWの双子・鰐間淳壱＆鰐間計助役を三浦りょう太（※りょう＝けものへんに寮）が一人二役で演じる。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。
実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。
■実写映画『ブルーロック』キャスト情報
潔世一：高橋文哉
蜂楽廻：櫻井海音
千切豹馬：高橋恭平
國神錬介：野村康太
五十嵐栗夢：青木柚
成早朝日：西垣匠
我牙丸吟：橘優輝
雷市陣吾：石川雷蔵
伊右衛門送人：岩永丞威
久遠渉：浅野竣哉
今村遊大：櫻井佑樹
吉良涼介：倉悠貴
絵心甚八：窪田正孝
凪誠士郎：K
御影玲王：綱啓永
剣城斬鉄：樋口幸平
二子一揮：富本惣昭
大川響鬼：木田佳介
鰐間淳壱：三浦りょう太
馬狼照英役：東啓介
帝襟アンリ：畑芽育