Nakamura Hak、ドラマ『るなしい』OPテーマ「善と悪」配信リリース ドラマ版MVも公開
新人シンガー・ソングライターNakamura Hakが、テレ東系で放送中のドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）のオープニングテーマ「善と悪」をデジタル配信シングルとしてリリースした。あわせて、ドラマのタイトルバック映像をもとに、モーションリリックをあしらったドラマバージョンのミュージックビデオも公開された。
【動画】ドラマ『るなしい』OPテーマ Nakamura Hak「善と悪」ドラマ版ミュージックビデオ
Nakamura Hakは、ドラマ『るなしい』のオープニングテーマに加え、人気アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマ3曲をすべて担い、注目を集めている新人シンガーソングライター。歌と1本のアコースティックギターのみで収録された音源は、「加工」「修正」「編集」が一切なされていないことでも話題を呼んでいる。
「善と悪」は、ドラマの「愚かに生きざるを得ない人間の美しさを追う物語」というコンセプトからインスピレーションを得て制作された楽曲。「善とされている側から悪を疑うのではなく、悪と見なされているだけかも知れない側から善とされているマジョリティという正義を疑え」という想いを込め、歌詞が描かれている。
同曲がボーナストラックとして収録された6曲入りの1st EP『白は夢』は、5月20日にCDのみでリリースされる。
ドラマ『るなしい』は、カルト的な人気を誇る信者ビジネス漫画を実写化した作品。「火神の子」として生きる女子高生・郷田るなは、祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行っていた。学校で孤立するるなにとって唯一の理解者は幼なじみのスバルだけだったが、いじめから救ってくれた学校の人気者・ケンショーに恋をしたことから、物語は動き出す。
主人公のるなを演じるのは、連続ドラマ初主演となる原菜乃華。るなの人生を大きく狂わすケンショーを窪塚愛流、幼なじみのスバルを本島純政が演じている。
【動画】ドラマ『るなしい』OPテーマ Nakamura Hak「善と悪」ドラマ版ミュージックビデオ
Nakamura Hakは、ドラマ『るなしい』のオープニングテーマに加え、人気アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマ3曲をすべて担い、注目を集めている新人シンガーソングライター。歌と1本のアコースティックギターのみで収録された音源は、「加工」「修正」「編集」が一切なされていないことでも話題を呼んでいる。
同曲がボーナストラックとして収録された6曲入りの1st EP『白は夢』は、5月20日にCDのみでリリースされる。
ドラマ『るなしい』は、カルト的な人気を誇る信者ビジネス漫画を実写化した作品。「火神の子」として生きる女子高生・郷田るなは、祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行っていた。学校で孤立するるなにとって唯一の理解者は幼なじみのスバルだけだったが、いじめから救ってくれた学校の人気者・ケンショーに恋をしたことから、物語は動き出す。
主人公のるなを演じるのは、連続ドラマ初主演となる原菜乃華。るなの人生を大きく狂わすケンショーを窪塚愛流、幼なじみのスバルを本島純政が演じている。