お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）が12日放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（火曜 後11・35）に出演。「方向音痴あるある」を明かした。

同番組はゲストは出演せず、アンケートの回答をもとにさまぁ〜ずが2人でトークをする番組。

今回の“紙ゲスト”である歌手のDream Amiが「方向音痴」ということで、「同じく極度の方向音痴の三村さんも共感しそうな『方向音痴あるある』を教えていただけませんか？」と質問したもの。

三村は「大体決まって、アレは出てくる」と予想したが、Dream Amiの答えは「東京に20年以上住んでいるのに、千駄ヶ谷、三鷹、板橋、品川の位置関係がいまだにわからない」というもの。

三村は「広めの方向音痴だなあ」と、予想とは違ったとし、方向音痴とは、右側にあるトイレに入ったのに、出てまた右に曲がって行っちゃうと説明。「で、迷子になる」と“あるある”を説明。大竹一樹も「で、俺にぶつかってくるっていうね。同じ方に行っちゃうんだよね。右に曲がってきて、右に帰っちゃう」と、戻るのとは逆に行ってしまうと語っていた。