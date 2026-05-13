◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、栗東トレセン

４歳世代で忘れてはいけないのがこの馬だ。エリカエクスプレス（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は坂路で武豊騎手が騎乗。首をうまく使ってリズムを取ると、持ったままで５３秒７―１２秒１で鋭く伸びた。鞍上は「以前よりも落ち着きが出てきたかな。キャンターに下ろすまで、ゆったりしていて良かった」と気性面の成長を感じ取った。

前走の中山牝馬Ｓが収穫だった。好位で折り合うと、最後まで集中して０秒２差の４着に粘った。鞍上も「競馬の幅を広げたくて、２、３番手でと思っていた。経験できて良かった」とうなずいた。戦法に幅が出たのは間違いなく武器になる。

高速馬場のマイル戦も望むところだ。昨年のフェアリーＳは、１分３２秒８のレースレコードで完勝した。桜花賞や京成杯ＡＨでは崩れているが本来、距離適性は高い。「重賞を勝っていますし、マイルになるのがいい方に出てくれれば」と期待を込めた。

レジェンドが好走のポイントに挙げたのは、レース当日の落ち着き。「栗東での調教はいいんですが、競馬場でテンションが上がるので、気をつけて乗りたい」。昨年の秋華賞ではエンブロイダリーを最後まで苦しめたように、そのスピード能力は誰もが認めるところ。府中の杜（もり）を、超特急がノンストップで駆け抜ける。（山下 優）