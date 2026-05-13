ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯 モーターボート大賞」は13日に予選3日目が行われた。

西岡顕心（25＝香川）は3日目4Rを5コースから3着。1マークは捲り差しから、道中はアグレッシブなターンを連発して須藤博倫に競り勝った。

「行き足関係と乗り心地はいいけど、まだ良くなると思う。どんなに水面が荒れても握れた前回のように仕上げたいですね」と、レース後は貪欲に調整に励んだ。その当地前回（G1開設70周年記念、2月18〜24日）は優勝戦に進出（4着）。ターン回りを完璧に仕上げて、江戸川の荒波をスイスイと乗り切った。

今節は初日の開会式で「江戸川巧者になりたい」と宣言。「あの時に頑張れたことでオーシャンカップ（7月28日〜8月2日、びわこ）の権利が取れた。ここの周年でドリームに選ばれるくらいになりたい。そして、（グレードレースの）タイトルを獲りたいですね」と、香川期待の気鋭は、当地を足がかりの舞台にしたいと胸を躍らせていた。

それには、まずは予選を突破しなければならない。予選最終日の4日目は5R2号艇、12R1号艇の2走。連勝して、スカッと準優勝戦進出を決めてみせる。