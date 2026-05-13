13日の参議院本会議で、立憲民主党の小西洋之議員が、自民党総裁選や衆院選で高市陣営が他候補を中傷する動画をSNSに流したと週刊文春が報じた疑惑について質問した。高市総理は改めてこれを否定した。

【映像】「保守政治家の川上にも置けません」発言とヤジ瞬間（実際の様子）

小西議員は「高市総理の地位の正統性に関し総理に質問をいたします」と切り出し、「高市総理は公設第1秘書の木下氏の総選挙等における批判・中傷投稿への関与疑惑について、わが会派の小島とも子議員、森ゆうこ議員の質問に対し『高市陣営は高市事務所が運営するアカウント以外でのSNS発信は行っていない』といったあからさまな“ごはん論法”の答弁を繰り返しています」と指摘。

続けて「問われているのは木下秘書が第三者である起業家の松井氏に批判・中傷動画の作成と発信を依頼していたかどうかであります。高市総理は『週刊誌よりも秘書を信じる』としたうえで、木下氏と松井氏は面識がないとまで答弁しています。秘書を信じるのは結構ですが、秘書と一緒に国会や国民に対して“ごはん論法”の説明をすることは許されません。木下秘書が松井氏に総裁選、総選挙で批判・中傷のSNS動画の作成と発信の依頼を本当にしていないのかについて、木下秘書が送受信していたとされる週刊誌報道にあるライン、シグナル、ショートメッセージについて、高市総理自身の責任でその存否と内容の真偽を実際に確認した結果について具体的な答弁の説明を求めます」と要求した。

さらに「木下秘書は収支報告書によれば高市総理の2つの国会議員関係政治団体の会計責任者となっています。報道の動画の作成・発信に要した費用はこれら政治団体の支出なのか。松井氏側からの領収書の受領の有無、各団体の会計帳簿への記載の有無、収支報告書の記載の事実関係について総理の政治団体の代表者の立場としての責任も含め、会計責任者の木下氏に確認した結果について答弁を求めます」と要求した。

そして「高市総理は2023年に総務大臣当時に主導した放送法の解釈改変について、その経緯を記録した総務省の行政文書を巡り、部下の官僚たちが悪意をもってねつ造したなどとひぼう中傷し、ねつ造でなければ大臣も議員も辞職すると答弁をしながら当該文書を作成した3名の官僚全員が『ねつ造などしていない』と本院に報告などをしても、なおその地位に居座り続けました。まことに保守政治家の風上にも置けません」と批判。議場からはヤジや「そうだ！」の声も飛んだ。

そのうえで、「週刊誌報道の内容に関する高市総理の関与の有無と、仮に民主主義の根幹にかかわる今般の報道内容が事実であった場合には総理総裁としてどのような責任を取る覚悟なのか」と質問した。

これに対し高市早苗総理は「まず最初に申し上げますが、お尋ねの週刊誌に書かれている内容に私自身が関わっているということは一切ありません。その上で事務所の職員にも確認をしましたが、これまで繰り返しご説明しているとおり、高市事務所および高市陣営においては、昨年の自由民主党総裁選や本年の衆議院選挙において高市事務所が運営するアカウント以外のアカウントでの発信は行っておらず、他の候補者に関するネガティブな情報を発信する、あるいはそのような動画を作成して発信するといったことも一切行っていないと報告を受けています。またお尋ねのライン、シグナル、ショートメッセージのやり取りについてもその存在を確認できなかったと報告を受けています。週刊誌に掲載されている動画の作成や発信に関し、私の国会議員関係政治団体からの支出はなく、領収書の受領、会計帳簿への記載、収支報告書への記載も一切ありません」と答えた。

そして「記事が事実であった場合についてのお尋ねですが、本件については以上に申し上げたとおりでございまして、仮定のご質問にお答えすることは差し控えさせていただきます」と述べた。（ABEMA NEWS）