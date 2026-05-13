iiyama PC、14型で899gの薄型軽量OLEDノートPCに最新Intel Core Ultra 構成モデル
ユニットコムは5月13日、独自に展開する「iiyama PC」ブランドにおいて、Intel Core Ultraシリーズ3を搭載する14型ノートPCを発売した。一部構成のカスタマイズにも対応する。
iiyama PC、14型で899gの薄型軽量OLEDノートPCに最新Intel Core Ultra 構成モデル
Intel Core Ultraシリーズ3プロセッサを搭載し、Microsoftが提唱するCopilot+ PCに準拠した14型ノートPC製品。ディスプレイにはOLEDパネルを採用している点も特徴で、発光ならではの高いコントラスト比と優れた黒再現に加え、DCI-P3カバー率100％の広色域表示をサポート。焼き付きを抑制するための設定アプリも組み込んでいる。
○STYLE-14FH132-U5-UCSX
STYLE-14FH132-U5-UCSX
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 325
メモリ：LPDDR5X-7467 16GB
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：インテル Graphics
ディスプレイ：14型 OLED(光沢) / WUXGA(1920×1200ドット)
価格：219,800円
○SOLUTION-14FH132-U7-UCSX
SOLUTION-14FH132-U7-UCSX
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 355
メモリ：LPDDR5X-7467 32GB
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：インテル Graphics
ディスプレイ：14型 OLED(光沢) / WUXGA(1920×1200ドット)
価格：259,800円
iiyama PC、14型で899gの薄型軽量OLEDノートPCに最新Intel Core Ultra 構成モデル
Intel Core Ultraシリーズ3プロセッサを搭載し、Microsoftが提唱するCopilot+ PCに準拠した14型ノートPC製品。ディスプレイにはOLEDパネルを採用している点も特徴で、発光ならではの高いコントラスト比と優れた黒再現に加え、DCI-P3カバー率100％の広色域表示をサポート。焼き付きを抑制するための設定アプリも組み込んでいる。
STYLE-14FH132-U5-UCSX
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 325
メモリ：LPDDR5X-7467 16GB
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：インテル Graphics
ディスプレイ：14型 OLED(光沢) / WUXGA(1920×1200ドット)
価格：219,800円
○SOLUTION-14FH132-U7-UCSX
SOLUTION-14FH132-U7-UCSX
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 355
メモリ：LPDDR5X-7467 32GB
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：インテル Graphics
ディスプレイ：14型 OLED(光沢) / WUXGA(1920×1200ドット)
価格：259,800円