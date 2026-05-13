「今日好き」榊原樹里（じゅり）「ロング復活！！」イメチェンショットに絶賛の声「色っぽい」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2026/05/13】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が5月12日に自身のInstagramを更新。ロングヘアとなったヘアスタイルを披露した。
【写真】「今日好き」出身19歳美女「お顔の小ささ際立つ」雰囲気ガラリの“復活”新ヘア
榊原は、「ロング復活！！」とつづり、鏡越しの自撮りショットを投稿。グレーのジップアップワンピースに白のシアー素材のトップスを合わせた装いで、以前のセミロングから、胸の下まで長さのあるロングヘアを披露している。
この投稿に「大人っぽくて素敵」「色っぽい」「お顔の小ささ際立つ」「やっぱりロングが似合う」「お人形さんみたい」「ロングヘア復活待ってた」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身19歳美女「お顔の小ささ際立つ」雰囲気ガラリの“復活”新ヘア
◆榊原樹里、ロングヘア姿を公開
榊原は、「ロング復活！！」とつづり、鏡越しの自撮りショットを投稿。グレーのジップアップワンピースに白のシアー素材のトップスを合わせた装いで、以前のセミロングから、胸の下まで長さのあるロングヘアを披露している。
◆榊原樹里の投稿に反響
この投稿に「大人っぽくて素敵」「色っぽい」「お顔の小ささ際立つ」「やっぱりロングが似合う」「お人形さんみたい」「ロングヘア復活待ってた」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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