【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

青島文化教材社は、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「けもプラ」や「PLAfig.(プラフィギュア)」を多数展示している。

今回展示されているのは、「けもプラ」参考展示品の「おまねこ」や監修中の「PLAfig. リオレウス」など。他にも、「1/12 完成品バイク Yamaha TZR250 '89」や「楽プラ スナップカー AP2 S2000 TYPE S 2007」なども展示されている。

さらに、会場では「EVANGELION RACING」と同社の「1/12 完成品バイク」の企画が発表。パネルが設置されている。

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