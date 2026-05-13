14日は急な雨に注意。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■14日も天気急変の恐れ 空模様の変化に注意を

14日（木）も上空には寒気が居座り、大気の不安定な状態が続きそうです。日中は広く日差しが届くものの、午後は東北から九州にかけて、にわか雨や雷雨があるでしょう。山沿いや内陸を中心に雨雲が発達しやすく九州や近畿では激しい雷雨になる恐れがあります。

急に空が暗くなってきたり、冷たい風が吹いてきたら積乱雲が近づくサインです。頑丈な建物内に避難するなど、安全確保をしましょう。外出の際は雨雲レーダーなども確認して、急な雨に備えると良さそうです。

■北日本は前日よりダウン 西日本や東日本は夏日が続出

北日本には冷たい空気が流れ込んで、日中も4月並みの気温となる所があるでしょう。北海道や東北の太平洋側では前日より大幅に気温が下がりそうです。札幌や仙台では5日ぶりに20℃に届かない予想で、昼間もヒンヤリと感じられるでしょう。服装選びにはお気をつけください。

東日本や西日本は初夏の陽気が続きます。夏日になる所が続出する予想で、30℃近くまで上がる所もあるでしょう。湿度は低いので蒸し暑さはありませんが、なるべく日陰を歩いたり、日傘や帽子などで直射日光を避けるなど、暑さ対策を意識すると良さそうです。

■土日は真夏日続出 暑さがレベルアップか

週末にかけて高気圧が勢力を強める予想で、最高気温が30℃以上の真夏日が続出する恐れがあります。上空の暖気も東北付近まで強まる予想で、16日（土）は、福島や山形でも真夏日になるでしょう。17日（日）は前橋や熊谷、熊本や佐賀でも30℃の予想で、甲府は32℃まで上がる予想となっています。今年一番の暑さとなる所も多くなりそうなので熱中症には十分な注意が必要です。

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来週も高温傾向は続きそうで、気象庁からは高温に関する早期天候情報が発表されています。東北から沖縄にかけて、17日頃から平年よりかなりの高温となる予想ですので、継続した暑さ対策が必要となりそうです。

気象予報士 澤麻美