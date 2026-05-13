「出身者があらゆる分野にいる」日東駒専の中で“最も知名度が高いと思う大学”ランキング1位は？【2026年調査】
衣替えの準備を始めるこの時節、大学進学後の新しい自分を想像しながら学習に励む方も多いはずです。社会的な認知度や将来のキャリアにも関わる日東駒専のイメージについて、世の中の期待度がどのように変化しているのかを紐解きます。
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、日東駒専に関するアンケートを実施しました。その中から、日東駒専の中で最も知名度が高いと思う大学ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「駅伝大会に参加していて名が知られていると思うからです」(50代女性／愛知県)
「スポーツ界、クイズ界などテレビ出演が多いイメージ」(30代女性／宮城県)
「スポーツ強豪校として特に有名で、箱根駅伝の活躍が知名度を上げてる」(40代女性／長崎県)
▼回答者コメント
「法学部から医学部まで、文系理系を問わず優秀な人物が集まることから」(10代女性／福岡県)
「生徒数が多く、出身者があらゆる分野にいるから」(40代女性／東京都)
「日本大学は、学部数が多く全国にキャンパスがあり、芸能・スポーツなど幅広い分野でも名前を聞く機会が多いため、日東駒専の中で一番知名度が高そうだと思うから」(20代女性／大阪府)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、日東駒専に関するアンケートを実施しました。その中から、日東駒専の中で最も知名度が高いと思う大学ランキングの結果をご紹介します。
2位：駒澤大学／43票2位は駒澤大学でした。正月の風物詩である箱根駅伝での輝かしい実績が、お茶の間への浸透度を劇的に高めています。「駒澤＝駅伝」という強いイメージに加え、長い歴史を持つ仏教系の大学としてのアイデンティティもあり、老若男女を問わず広く名前が知れ渡っています。
▼回答者コメント
「駅伝大会に参加していて名が知られていると思うからです」(50代女性／愛知県)
「スポーツ界、クイズ界などテレビ出演が多いイメージ」(30代女性／宮城県)
「スポーツ強豪校として特に有名で、箱根駅伝の活躍が知名度を上げてる」(40代女性／長崎県)
1位：日本大学／146票圧倒的な票数を集めて1位となったのは、日本大学です。200人中146人が回答するという驚異の知名度を誇ります。16学部87学科を擁する日本最大の大学として、卒業生は120万人を超え、あらゆる分野で「日大」の名を目にしない日はありません。
▼回答者コメント
「法学部から医学部まで、文系理系を問わず優秀な人物が集まることから」(10代女性／福岡県)
「生徒数が多く、出身者があらゆる分野にいるから」(40代女性／東京都)
「日本大学は、学部数が多く全国にキャンパスがあり、芸能・スポーツなど幅広い分野でも名前を聞く機会が多いため、日東駒専の中で一番知名度が高そうだと思うから」(20代女性／大阪府)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)