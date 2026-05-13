「ただでさえヤバいのに」元人気アイドル、UVパーカー姿公開も「万引きした人みたいにみえるから」の声
元HKT48でモテクリエイターの“ゆうこす”こと菅本裕子さんは5月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。完全防備のUVパーカー姿を披露しました。
【写真】ゆうこすの日焼け防止パーカー姿
ファンからは、「タグの紐つきっぱ」「可愛すぎて忍者じゃなくてプリンセス忍者」「機能性も可愛さも最強だね」「万引きした人みたいにみえるからタグのやつ切ろう」「まあまあヤバイですね笑」「すてきです」「サングラスかけたらUV対策完璧ですね」などの声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】ゆうこすの日焼け防止パーカー姿
「まあまあヤバイですね笑」ゆうこすさんは「ただでさえヤバいのに これ数日使ってたんですけど...」とつづり、1枚の写真を投稿。UV対策を徹底したピンクのジップパーカーを着た自撮りショットです。襟は目の下までしっかり閉め、フードのつばも広く、完全防備のスタイルとなっています。さらにジップ部分には商品タグのひもが付いたままになっており、数日間そのまま過ごしていたという自虐たっぷりのかわいい投稿です。
UVパーカーで歩く姿も披露同投稿のコメント欄では「ワークマンのUVパーカー！」と題し着用したアイテムを紹介し、さらに歩く姿の動画も公開したゆうこすさん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)